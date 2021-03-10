Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi - Son Dakika

Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi

10.03.2021 13:09

Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım" Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, su kaynaklarının önemine değinerek...

Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün:

"Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım"

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, su kaynaklarının önemine değinerek tasarruf çağrısını yineledi. Barajlardaki doluluk oranlarının istenilen düzeyde olmadığını belirten Başkan Ergün, "Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ergün, meclisin açılış konuşmasında su kaynaklarının son durumuna da değindi. Su kaynaklarının günden güne azaldığını belirten Başkan Ergün, vatandaşlara tasarruf çağrısını yineledi.

Başkan Ergün'den tasarruf çağrısı

Başkan Ergün mecliste yaptığı konuşmasında, "22 Mart Dünya Su Günü. Bu vesileyle evlatlarımıza ve geleceğimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir kez daha tüm hemşerilerimi gereksiz su kullanımından kaçınmaya ve içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Barajlardaki su seviyesi istenilen düzeyde değil

Tarım İl Müdürü Metin Öztürk ile bir protokol vesilesiyle bir araya geldiğini belirten Başkan Ergün, Salihli'deki tarımsal sulama barajı ile ilgili de açıklama yaptı. Ergün, "Tarım İl Müdürümüzle bir protokol vesilesiyle bir arada olma fırsatını buldum. Kendisinden Devlet Su İşleri'nin Salihli'deki barajımızda bu sene tarımsal sulama noktasında eksilerde olduğumuzu, gerekli yağışlar olmadığı takdirde su kanalından su verilemeyeceğini işittim. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

"Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım"

Yeraltı su kaynaklarındaki durumu da hem meclis üyeleri hem de ekranları başındaki izleyicilerle paylaşan Başkan Ergün, "2 bin 200'e yakın sondajımız var. 30-40 metrelerde çıkardığımız suyu artık 400-500 metrelerde çıkarıyoruz. Bu yıl 230'un üzerinde sondaj kuyumuz çöktü. Daha derinlerde yeni kuyular açıyoruz. Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım. Su bizim için yaşam kaynağı" dedi.

Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Su Günü, Manisa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei