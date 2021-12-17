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Başkan Ergün, Turgutlulu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Başkan Ergün, Turgutlulu Öğrencilerle Buluştu

17.12.2021 08:38
Başkan Ergün, Turgutlulu Öğrencilerle Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, öğretmenleri nezaretinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu gezmeye gelen Turgutlu Yedi Eylül Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ve onlarla sohbet eden Başkan Ergün, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı Manisa'ya kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederken, gençlere geçmişi unutmamaları ve tarihimizi iyi öğrenmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'ya kazandırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, her yıl 7'den 70'e on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Türk tarihinin en önemli zaferlerinden bir tanesi olan Çanakkale Savaşları'nda yazılan destanın sesli ve üç boyutlu olarak rehberler eşliğinde anlatıldığı müzenin konukları Turgutlu Yedi Eylül Ortaokulu öğrencileri oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıkamış Şehitleri Anıtı açılış töreninin ardından öğretmenleri nezaretinde müzeyi gezen öğrencilerle bir araya geldi. Kendisine sıcak ilgi gösteren öğrencilerle tek tek selamlaşan Başkan Ergün, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Ergün, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı Manisa'ya kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederken, gençlere geçmişi unutmamaları ve tarihimizi iyi öğrenmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu.

Başkan Ergün, Turgutlulu Öğrencilerle Buluştu

Mustafa Kemal Atatürk, Cengiz Ergün, Çanakkale, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Turgutlulu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika


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