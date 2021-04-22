Başkan Ergün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılını ve tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan Ergün, çocuklara hitaben "Sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız" ifadesini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk günkü heyecanımızla kutluyoruz. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu tarih itibariyle milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Gazi meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir."

Çocuklara Seslendi

Mesajında çocuklara da seslenen Başkan Ergün, "Sevgili Çocuklar, gelecekte bu makamlarda, ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Yerli ve milli değerlerimize sahip çıkarsanız, Atatürk ilkelerine bağlı kalırsanız, O'nun gösterdiği yolda ilerlerseniz, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği aydınlık olur. Sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Bağımsızlığımızın sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yılını da tebrik ediyor; başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.