Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'ün 3'üncü Hizmet Dönemi Başladı

Başkan Ergün'ün 3'üncü Hizmet Dönemi Başladı

8 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını alarak, görevine resmen başladı.

Başkan Ergün'ün 3'üncü Hizmet Dönemi Başladı, System.String[]

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın teveccühü ve takdiriyle yeniden başkanlığa seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Manisa Adalet Sarayı'na gelen Başkan Ergün, ilk olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'nin makamını ziyaret etti. Çiçekli, Başkan Ergün'e yeni hizmet döneminde başarılar diledi. Makam ziyaretinin ardından Başkan Ergün, mazbatasını almak üzere Adalet Sarayı Toplantı Salonu'na geçti. Mazbata törenine Başkan Ergün'ün eşi Şeyda Ergün, kızları Merve Ergün ve Hande Ergün Anlı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, partilerin ilçe başkanları ve kadın kolları teşkilatları, mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ bürokratları, SPİLAŞ ve MANULAŞ temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetimi, meclis üyeleri ve salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar katıldı.

Manisa'ya Hizmete Devam Edeceğiz

İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Uçak ve İl Seçim Kurulu Üyeleri, mazbatasını Başkan Ergün'e takdim ettiler. Başkan Ergün, mazbatasını aldıktan sonra bir konuşma yaptı. Geride kalan seçim sürecinde kendisine destek veren başta ailesi olmak üzere, parti teşkilatları ve çalışanlarına, Manisalı vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.Geride kalan 10 yıllık süreçte 'Hizmetin siyaseti olmaz' anlayışıyla Manisa'ya ve Manisalıya hizmet ettiğini belirten Başkan Ergün, bundan sonraki süreçte aynı çizgide güç birliği ile hizmetlere devam edeceklerini dile getirdi. 17 ilçe bin 88 mahalleye daha güzel hizmetler kazandırmak için ekibiyle birlikte canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan Ergün, bir kez daha kendisine destek olan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Başkan Ergün, mazbatasını aldıktan sonra, katılımcıların tümüyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:14 Kaynak: Bültenler
MHP, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel
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