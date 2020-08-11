Başkan Ergün'ün adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya kalktılar - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, bazı iş adamlarının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün adının kullanılarak bir takım kötü niyetli kişi ya da kişilerce arandığı ve öğrenciler için yardım toplama bahanesiyle para istendiğinin tespit edildiğine, bu tür kişi ya da kişilere itibar edilmemesine dikkat çekildi.

Dolandırıcı ya da art niyetli şahısların başvurdukları yöntemler, bitmek bilmiyor. Art niyetli kişi ya da kişilerin bu kez de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün adını kullanarak, öğrencilere yardım toplandığı bahanesiyle iş insanlarından para istedikleri tespit edildi. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı kötü niyetli kişi ya da kişilerin iş insanlarımızı arayıp, Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün adını kullanarak öğrencilere yardım toplandığı bahanesiyle para istediklerine dair duyumlar kurumumuza ulaşmaktadır. Ne Sayın Başkanımızın, ne de kurumumuzun böyle bir tasarrufu olmamıştır ve olmayacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür kimselere itibar etmemeleri ve konuyu emniyet ve yargı yetkililerine bildirmeleridir. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından uyarımızı dikkate almaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi. - MANİSA