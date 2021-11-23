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Başkan Ergün, Vatandaşa 54 Milyon TL'lik Destek Paketini Açıkladı - Son Dakika

Başkan Ergün, Vatandaşa 54 Milyon TL'lik Destek Paketini Açıkladı

23.11.2021 08:29
Başkan Ergün, Vatandaşa 54 Milyon TL'lik Destek Paketini Açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 2. oturumunda, KAYSÜ bedellerinde yapılan indirimlerle ilgili önemli müjdeler verdi.

Ücretlerde vatandaşların yüzünü güldürecek ve bütçesini rahatlatacak indirimler yapıldığını belirten Başkan Ergün, "Katı atık toplama ve bertaraf bedellerinde yapmış olduğumuz indirimler ve yeni uygulama sayesinde yıllık 54 milyon TL'lik destek paketiyle vatandaşımızın bütçesine ciddi bir katkıda bulunmuş olduk" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın 2'nci oturumunda 2022 yılında uygulanacak olan evsel katı atık toplama ve bertaraf ücreti tarife raporunun oylanması öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Meskenler ile ilgili KAYSÜ bedellerinin düşürülmesi ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi noktasında gündeme getirdiği konuların, komisyonlarda görüşülerek karara bağlandığını ve meclis gündemine geldiğini belirten Başkan Ergün, "Katı atık toplama ve bertaraf bedelleri ile ilgili 9 Kasım'daki meclis toplantımızda hemşerilerimize maddi olarak rahat bir nefes aldıracak önerilerimizi paylaşmıştım. Bu akşamki toplantımızda da rakamsal boyutta vatandaşımızın cebinde kalacak olan paranın müjdesini vereceğim demiştim. Öncelikle ilçe belediyelerimiz tarafından alınan katı atık yani çöp toplama bedelleri ile başlayacağım. Daha önce bahsettiğim gibi vatandaş 2-3 ay evinde olmadığı zamanda bile katı atık toplama ücretini ilçe belediyelerimize ödüyordu. Yeni düzenleme sayesinde bu uygulama kalktı. Vatandaşımız, artık üretmediği çöpün ücretini vermek zorunda kalmayacak" dedi.

"32 milyon TL vatandaşın cebinde kaldı"

Kartlı sayaçlardaki gecikme zammı uygulamasına da değinen Başkan Ergün, "2-3 ay kartlı sayaca su yüklenmese bile, bundan sonra gecikme zammı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Katı atık toplama bedelleri ile ilgili en önemli konu ise ilçelerimiz arasındaki yüksek fiyat farklılıklarının kaldırılması ve bu fiyatlarda indirim yapılmasıydı. İlçe belediye başkanlarımız ve komisyon üyelerimiz ile yaptığımız toplantılar ve fikir alışverişleri neticesinde bu bedellerin, hemşerilerimizi mutlu edecek seviyelere indiğinin müjdesini de buradan vermek istiyorum. 2022 yılı için eğer sabit ücret üzerinden katı atık toplama bedeli devam etseydi, vatandaşımız 62 Milyon TL'ye yakın bir rakam ödeyecekti. Yapmış olduğumuz çalışma ile bu rakamı 30 milyon TL'ye çektik. Yani il genelinde sadece ilçelerimizin aldığı çöp toplama bedellerinde ortalama yüzde 50'nin üzerinde bir indirim söz konusu oldu. Kısacası 32 milyon TL vatandaşımızın cebinde kaldı" diye konuştu.

1 Aralık'tan İtibaren…

Manisa'yı üç gruba bölerek tarifelerin belirlendiğini belirten Başkan Ergün, şunları söyledi: "Peki bunu nasıl yaptık? Biraz önce söylediğim gibi, meskenlerden alınacak katı atık toplama bedelleri 1 Aralık tarihinden itibaren tüketilen suyun metreküpü üzerinden hesaplanarak ilçe belediyelerimize gönderilecek. Bu hesaplamayı da ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre, su fiyatları gibi 3 bölüme ayırdık. 1. Grup ilçelerimiz: Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler. İlçe Merkezi: 0.60 TL, Belde: 0.50 TL, Köy: 0.40 TL. 2. Grup ilçelerimiz: Ahmetli, Kula, Sarıgöl ve Saruhanlı. İlçe Merkezi: 0.55 TL, Belde: 0.45 TL, Köy: 0.35 TL. 3. Grup ilçelerimiz: Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı ve Selendi. İlçe Merkezi: 0.50 TL, Belde: 0.40 TL, Köy: 0.30 TL."

Yüzde 56'lık İndirim

Yapılacak hesaplamayı örneklerle anlatan Başkan Ergün, "Vatandaşımızın tükettiği su miktarı ile metreküp başına alınacak ücret çarpılarak çöp toplama bedelleri belirlenecek. Örneğin 3. grupta yer alan bir ailemiz 10 ton su tüketti. İlçe merkezinde oturan 5 TL, beldede oturan 4 TL, köyde oturan ise 3 TL katı atık toplama bedeli ödeyecek. Bugün burada bir müjdeyi daha hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız Katı Atık Bertaraf Ücretine de zam yapmak yerine yüzde 56'lık indirime gittik. Bildiğiniz gibi katı atık bertaraf ücreti, tüketilen su üzerinden bir hesaplama ile yapılıyor. 2021 yılında metreküp başına 0,45 TL gibi bir ücreti katı atıkların taşınması ve bertarafı gibi maliyetlerin karşılanması noktasında tahsil ediyorduk. Akaryakıt, personel, bakım onarım, transfer istasyonlarının yapımı ve benzeri giderler hesaplandığında 2022 yılında 0,45 TL'yi, 0,57 TL yapmamız gerekiyordu. Yani 12 kuruş zam yapmamız lazımdı. Bu da yıllık 39 milyon TL gibi bir rakama denk gelecekti. Ancak dediğim gibi içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ve ekonomik durum nedeniyle vatandaşımızın üzerindeki yükü azaltmak için yüzde 56'lık indirim yaparak 0,25 TL gibi bir rakam belirledik. Kısacası vatandaşımızın bütçesinden 39 milyon yerine 17 milyon TL çıkacak ve 22 milyon lirası cebinde kalacak" diye konuştu.

Başkan Ergün'den 54 Milyon TL'lik Destek

Yapılan düzenlemelerin Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: "Katı atık toplama ve bertaraf bedellerinde yapmış olduğumuz indirimler ve yeni uygulama sayesinde yıllık 54 milyon TL'lik destek paketiyle vatandaşımızın bütçesine ciddi bir katkıda bulunmuş olduk. Bizler, hemşerilerimizin yüzünü güldürecek çalışmalara imza atmak için bu koltuklarda oturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ne gerektiriyorsa bugün de onu uyguluyoruz. Bu süreçte sürekli istişarelerde bulunduğumuz ilçe belediye başkanlarımıza, komisyon üyelerimize ve siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Ergün, Vatandaşa 54 Milyon TL'lik Destek Paketini Açıkladı

Cengiz Ergün, Türk Lirası, Manisa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Vatandaşa 54 Milyon TL'lik Destek Paketini Açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ergün, Vatandaşa 54 Milyon TL'lik Destek Paketini Açıkladı - Son Dakika
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