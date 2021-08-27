Başkan Ergün vatandaşlarla buluştu, aşure ikram etti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma programı kapsamında, Şehzadeler ilçesindeydi. Yiğitbaş Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen ve selamlaşan Başkan Ergün, Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikramında bulundu. Başkan Ergün, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesi sınırlarında yer alan Yiğitbaş Camii'nde Cuma programı gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından Manisalılarla selamlaşan Başkan Ergün, Yiğitbaş Veli Hazretleri haziresinde dua etti. Başkan Ergün'e Cuma programında MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İl Yönetimi, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Aşureler Başkan Ergün'den

Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün, daha sonra Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikram etti. Hazırlanan aşureleri vatandaşlara tek tek dağıtan Başkan Ergün, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Vatandaşlar da Başkan Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ikramlar nedeniyle teşekkür etti. Aşure dağıtımın akabinde Saruhan Aile Çay Bahçesi'nde çay molası veren Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmedi. Başkan Ergün, ayrıca programda yer alan mahalle muhtarlarıyla da günün anısına fotoğraf çektirdi. - MANİSA