Başkan Ergün ve MHP'li Akçay'dan Birliktelik Mesajı
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adayları, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın makamına konuk oldu.
Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
ve ilçe belediye başkan adayları
, Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay
'ın makamına konuk oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, iki günlük Ankara
programında son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makamına konuk oldu. Başkan Ergün'e, Alaşehir
Belediye Başkanı Ali Uçak
, Salihli
Belediye Başkanı Zeki Kayda
, Turgutlu
Belediye Başkanı Turgay Şirin
, Kula
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
, Selendi
Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş
, Sarıgöl
Belediye Başkanı Necati Selçuk
, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç
de eşlik etti. MHP
Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, yerel seçimler öncesi adaylara başarı dileklerini ileterek, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesini "Cumhur İttifakı" ile taçlandıracaklarını belirtti.
Aynı şevk, aynı inançla Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ergün ve ilçe belediye başkanları, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını temenni etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:13 Kaynak: İHA
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