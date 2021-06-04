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Başkan Ergün, "Yaşadığımız dünya, bizlere Allah'ın emanetidir" - Son Dakika

Başkan Ergün, "Yaşadığımız dünya, bizlere Allah'ın emanetidir"

04.06.2021 14:43
Başkan Ergün,

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çevreci yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, "Yaşadığımız dünya, bizlere yüce Allah'ın emanetidir. Bu gözle bakıp, çevremizi temiz tutmak ve bu emaneti en güzel şekilde bizden sonraki nesillere aktarmak, en önemli ve asli görevimizdir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "1972 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla 5 Haziran tarihinde Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çevremizi koruyacak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakacak proje ve hizmetlere imza attık. Şehrimizin 40 yıllık çöp sorununa son veren Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi başta olmak üzere, Gediz ve Bakırçay Havzası'nın temizliği için yaptığımız atık su arıtma tesisleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'En Çok Altyapı Yapan Belediye', MASKİ Genel Müdürlüğümüz de 'En Çok Atık Su Arıtma Tesisi Yapan Kurum' ödüllerine layık görüldü. Bunların yanında Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri, elektrikli otobüsler, güneş enerji santralleri ve katı atıkların trenle taşınması gibi projelerimizle doğayı koruyan önemli hizmetlerin altına imza atmış olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz."

"Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı"

"Temiz hava, sağlıklı yaşam alanları, yaşanabilir çevre, tüm insanlığın hakkıdır. Yaşadığımız dünya, bizlere yüce Allah'ın emanetidir. Bu gözle bakıp, çevremizi temiz tutmak ve bu emaneti en güzel şekilde bizden sonraki nesillere aktarmak, en önemli ve asli görevimizdir. Bu duygularla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmanın elimizde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı."

Başkan Ergün, Yaşadığımız dünya, bizlere Allah'ın emanetidir

Dünya Çevre Günü, Haziran, Manisa, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, 'Yaşadığımız dünya, bizlere Allah'ın emanetidir' - Son Dakika


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