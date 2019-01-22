Başkan Ergün: "Yatırımlar, Felaketi Önledi"

Başkan Ergün, yaptıkları altyapı yatırımlarının Manisa'da felaketi önlediğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV ile ETV'de ortak yayınlanan Gündem Özel programında canlı yayın konuğu oldu. Erdinç Yumrukaya'nın gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cengiz Ergün, aşırı yağışların ardından meydana gelen taşkınların sebeplerini izleyiciler ile paylaştı. Başkan Ergün, hem Manisa Belediyesi hem de MASKİ Genel Müdürlüğü döneminde yaptıkları yatırımların meyvesini topladıklarını ifade ederek yaşanabilecek çok büyük bir felaketi önlediklerini anlattı.

"En büyük mutluluğumuz can kaybı yaşanmamasıdır"

Yaşanan aşırı yağışların ardından en büyük mutluluğumuz can kaybı yaşanmaması diyen Başkan Ergün, "Manisa, bundan 33 sene evvel 160 kg yağış almış. Geçtiğimiz hafta 3 günde 203 kg yağışla karşı karşıya kaldık. Hepsinden önce hemşerilerimize geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle bir afeti yaşatmasın. Son yıllarda mevsimsel değişiklikler hızlı ve yoğun yağışlara sebep olmaktadır. Ovada, Spil'de ve Gediz ile Nif Çayı'nın birleşim noktalarında sıkıntılar meydana geldi. Ancak gerek Manisa Belediyesi gerek MASKİ dönemindeki yatırımlarla merkezde bu sıkıntılar yaşanmadı. Bugün geldiğimiz nokta bu anlamda önemli. Bunları söylemekteki amacımız vatandaşlarımızı doğru şekilde bilgilendirmektir. En büyük mutluluğumuz can kaybı yaşanmamasıdır" dedi.

"Merkezdeki sıkıntının tek sebebi sulama kanalının taşmasıdır"

Açıklamalarına sulama kanallarından dolayı yaşanan sıkıntıları ekleyerek devam eden Başkan Ergün, "Manisa merkezde hemen her yıl bu sıkıntı yaşanıyordu. Manisa'nın içerisinden geçen sulama kanalı taşarak Akpınar, Ahmet Bedevi, Turgut Özal, Kazım Karabekir, Nurlupınar ve Adnan Menderes mahallelerini etkiledi. Kömürcüler Sitesi önündeki Turgutlu Caddesi sular altında kaldı. Tek sebebi sulama kanalının taşmasıdır. Cumartesi günü bizzat ben de ekiplerimizle birlikte sahaya çıktık. Sular, daha önce kapatılan yarığın yerine yenisini açmıştı. DSİ kanallarında kapakları kapalı olanlar vardı. İlgili ekiplerimizi yönlendirerek, onların da açılmasını sağladık. Bu su kanalının alt bölgesinde bulunan Nurlupınar tarafından Kırtık Deresi'ne dağdan gelen sular da DSİ kanalına verilmiş. Bu derenin normalde Gediz'e giden bir hatta bağlanması gerekirken, yoğun yapılaşmadan dolayı yapılamamış. O kanalın kapatılmasıyla birlikte DSİ kanalına Kırtık Deresi'nin bağlantısı yapılmış. Uncubozköy, Kırtık Deresi gibi derelerin altındaki ova dediğimiz seviyedeki yer evleri de maalesef suların yeterli düzeyde ovaya gidememiş olmasından dolayı sıkıntı yaşadı" dedi.

Çalışmalar yapılmasaydı belki yüzlerce noktada sıkıntı yaşanacaktı

Başkan Ergün açıklamalarına şöyle devam etti: "Çaybaşı Deresi'nden gelen sulama kanalları Spil Mahallesi'ne kadar uzanıyor. Burası da sular altında kaldı. Sulama kanalı 2 metre yukarıda olduğundan, su akışını bu yöne doğrulttu. Hemen ilk müdahale yarığın kapatılması ve kontrol altına alınması oldu. Normalde bu bölgenin tamamının ıslah edilmesi gerekti. Ancak imar planının olmamasından dolayı yapılamamıştır. Sadece öncelikli noktalara müdahale edilmiştir. Olması gereken bu çalışmalar tamamlanmadan oturma ruhsatları verilmemelidir. Bunlar 30-40 seneden beri ciddi bir sorundur. Doğu kollektör hattının yüzde 90'ı kapalıydı, içi betonlaşmış rüsubat doluydu. Koruyucu ekipmanlarımızla hattı bacalardan tek tek temizlemek suretiyle yüzde 95 oranında arındırdık. 2 buçuk kilometre boyunca bu temizliği yapmasaydık, Nurlupınar'ın alt kısımları dahil olmak üzere, 2 noktada değil belki yüzlerce noktada sorun yaşanacaktı. Çevre yolundan Gediz'e doğru yürürken, her taraf Gediz olmuş durumdaydı. Gediz ve Nif Çayı'nın birleşmesi ile ovalar tamamen suyun altında kalmış durumdaydı. Su terse akıyordu ve fokurduyordu. Sadece bu noktanın değil ileriki noktalardan da gelen sular bu alanda birikti. Yağışlardan sonra su yükselince Manisa'dan daha yüksek bir noktaya çıkıyor. Arada yol var. Bir yanda Manisa bir yanda Gediz, Nif Çayı var. Su, tren yolunun altındaki yerlerden düşük kotta olan yerlere doğru akıyordu. Eğer menfezler ve tren yolu olmasaydı. Daha kötü şeyler yaşanabilirdi"

"Garaj bölgesinde yaptığımız yatırımların önemi ortaya çıktı"

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin olduğu noktada yapılan hizmetlerden de bahseden Başkan Ergün, "2009 yılında benim gözümle Gediz projesinin bir örneklemesidir. Terminalin olduğu bölge, 100 bin metrekarelik bir peyzaj alanın olduğu yerdir. Terminalden önce taş pereleri yaptırdık ve koruma atına aldık. Garajın ardından dere yatağının tamamının betonlaması yapıldı. Bu dere tamamen balçıkla kaplıydı. Genişliği yükseltildi. Islah yapılan alanda herhangi bir taşkın olmadı. Eğer bu yapılmasaydı, Nurlupınar'daki mahallelerde yine aşırı taşkınlara sebep olacaktı" diye konuştu.

"Hizmetler elbette imkanlar doğrultusunda yapılıyor"

Tüm hizmetlerin imkanlar doğrultusunda ve öncelik sırasına göre yapıldığını altını çizerek acıkmalarına devam eden Başkan Ergün, "Çaybaşı Deresi'ne döndüğümüz zaman, orada da çok ciddi bir çalışma yaptık. Kırmızı Köprü civarındaki taşkınlar bu şekilde önlendi. Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinler alındı, günlerce temizlikleri yapıldı. Uncubozköy Mahallesi'nde ise; dağdan gelen sular hastanenin tabanından, bodrumlarından çıkarken, buraya iyi bir yatırım yaptık. Orada iki tane hat var. Su deposunun yanında ormandan alınıp şu anda yapılan misafirhaneler için bir yol açıldı. O açılan yolun üzerindeki hattı kapatmışlar. Yol yapmak için bizim oradaki kanalı kapatmışlar. Bizim hattın içi de kum doluyor ve tıkanıyor. Buradan gelen su da üniversitenin içinden çıkıyor. MCBÜ'nün önündeki göllenmenin nedeni bu hattın kapanmasıdır. Yukarıdan gelen suyu Uncubozköy Deresi'ne bağlamıştık. Ama bu borular bu yoldan dolayı kırılmış ve içi kum dolmuş. Yol yapılırken gereği yapılmamış. Ekiplerimiz o noktaları açmasaydı ortaya çok kötü bir görüntü çıkardı. Müdahalemizle bu sıkıntıları çözdük. Borunun içinde biriken malzemeleri temizledik.Kırılan noktadan itibaren de şu an tekrar hat döşemesi yapılıyor. Su gitmeyince üniversitenin hattını patlatıyor ve önündeki Mimar Sinan Bulvarı'nda göllenmeler yaşandı. Kısaca, yeni döşediğimiz hattın işlevsiz bırakılmasından kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

Yunusemre ve Şehzadeler'de önemli altyapı yatırımlarına hayat verildi

Yunusemre ve Şehzadeler'de yapılan altyapı yatırımlarının meyvesini aldıklarını belirten Başkan Ergün, "10 yıldan bu yana 103 kilometre yağmursuyu hattı yaptık. 92 kilometre de kanalizasyon hattı inşa ettik. 2014 sonrasında Yunusemre ilçemizde 4.316 metre Yağmursuyu Hattı döşendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nün bulunduğu ve Yunt Dağı'na gidilen bölgede 3 kilometre yağmursuyu hattını döşedik. Şehzadeler ilçemizde ise 5.357 metre yağmursuyu hattı yaptık. 8 Eylül Caddesi'nde komple yağmursuyu menfezleri döşendi. Karaağaçlı, Selimşahlar ve Yeniköy komple altyapıları yapıldı. En fazla altyapı yatırımı yapan Büyükşehir Belediyesi olduk. Belediyeler genellikle altyapıya pek girmek istemezler. Biz ise önce altyapıyı bitirip, sonra üst yapılara geçiyoruz" dedi.

Dere yatakları sağlıklı hale getirildi

Yunusemre ve Şehzadeler'de yaptıkları dere ıslah çalışmalarına da değinen Başkan Ergün, "Atatürk Mahallesi'nde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında 617 metre dere ıslahı, 20 metre kutu menfez ve 1.243 metre korkuluk imalatı yapıldı. Sinek ve koku sıkıntıları da ortadan kaldırıldı. Nurlupınar'da da aynı şekilde kanalın dibine ev yapılmış. Buradaki tehlike ortadadır. Bu bölge tren yolunun olduğu kısımdaki en büyük sorunlu yerdi.Laleli Mahallesi'nde 611 metre dere korkuluk imalatı gerçekleştirdik. Ki bunlar geçen dönemde yaptığımız hizmetlerdir. Kuşlubahçe, Spil ve Kırtık Deresi'nde de önemli ıslah çalışmalarına imza attık. Bu derelerin eski halleri içler acısı durumdadır. Yunusemre'de 80 kilometre dere temizlik ve 138 bin metreküp rusubat temizliği, Şehzadeler'de ise 49 Kilometre Dere Temizliği ve 112.000 Rüsubat temizliği yapıldı.

İl genelinde 1600 km kanalizasyon, 360 km yağmur suyu hattı döşendi

Manisa genelinde büyük bir altyapı dönüşümü için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün, "Manisa genelinde 1600 kilometre kanalizasyon hattı, 360 kilometre yağmursuyu hattı döşedik. 1085 kilometre ana kanal temizliği yapıldı. Manisa merkezde 1589 metre dere ıslahı yapıldı. Genel olarak baktığımızda, işin özü imara geliyor. Planlı bir yapılanma şart. 30 senedir yapılamayan bir imar planı söz konusu. Vatandaşlar kışkırtılarak, imar planları mecliste iptal ettirildi. Manisa 5 sene kaybetti. Kim kaybetti, tüm Manisa kaybetti.Büyükşehir olunca sınırlar büyüdü, diğer mahallelerimiz de işin içine girdi. Kurum görüşleri de aynı şekilde alındı. Bunun için yerelde, bölge müdürlüğünde ve bakanlık düzeyindeki görüşmelerde 1-1 buçuk yılı böyle kaybettik. 2 sene önceki sulama kanallarının deplase maliyeti 30 trilyon liraydı. Önümüzdeki süreçte yeni imar planı adalarının ortaya çıkarılması için bunların kesinlikle yapılması lazım. Onayını aldık. Sonrasında Tarım Bakanlığı ile yaklaşık 1 senedir görüşüyoruz ve son imzaya yaklaşıldı. Kuşlubahçe, Barbaros ve Çevre Yolu civarında imara açılabilecek bölgelerin incelemesi yapılıyor. Çevre yoluna kadar gelen zeytinliklerin tespiti yapılıyor. İhaleyi de yaptık ve artık son noktaya gelindi. Bundan sonraki süreçte 2019 ve 2020 yılları planlama ile geçecek.Binlik planların yapılması gereği Şehzadeler ve Yunusemre teknik ekipleriyle ortak bir plan yapalım dedik. Bölge bölge mahalle mahalle muhtarlarımızla birlikte planlamalar yapılacak. Örnek olarak Güzelyurt ilk geldiğimizde nasıldı, şuan ne durumda olduğu apaçık ortadadır. Işıklandırmasından caddelerineve yapılaşmasına kadar örnek bir mahalle oldu" açıklamalarını yaptı.