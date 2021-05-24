Başkan Ergün: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor"

MASKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ergün, büyük beldeler başta olmak üzere 26 mahallede 200 milyon TL civarında bir yatırımla altyapı çalışmalarının ve atıksu arıtma tesisi inşaatlarının devam ettiğini vurguladı. Genel Kurulda MASKİ'nin gelir gider dengesi de tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında 2021 yılı 1. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Gündem maddeleri oybirliği ve oyçokluğuyla meclisten geçti. 2020 yılı Faaliyet Raporu oylanırken açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, "Gönül istiyor ki daha fazla yatırım yapalım. Ama imkanlar ve şartlar neyse o yapılıyor. Son günlerde CHP Manisa Milletvekilleri arıtma tesislerini gündeme getiriyor ama ben kendilerini arıtma tesislerine davet ediyorum. Manisa'ya Büyükşehir olduktan sonra yaptığımız yatırımlarla çevreyi koruyoruz. Arıtma tesislerimizi işletiyoruz. Gelsinler ziyaret etsinler. Turgutlu'daki, Soma'daki, Alaşehir'deki, Gördes'teki arıtma tesisini ve Manisa merkezdeki güneş enerji santrali bulunan tesisimizi görsünler. Orada yapılan hizmetleri, doğal çevreye yaptığımız katkıları kendileri ile paylaşırsak biz de daha mutlu oluruz" dedi.

200 milyon TL'lik yatırımlar devam ediyor

Gelir gider dengesinin önemine değinerek açıklamalarına devam eden Başkan Ergün, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Ama buna rağmen şu anda yine büyük beldelerimiz başta olmak üzere geçen meclislerde de ifade ettiğim gibi 26 mahallede ihaleleri 200 milyon TL civarında olan işlerimiz devam ediyor. Bunlar da yine MASKİ'nin dişinden tırnağından artırarak yaptığı yatırımlar. Sizler de bunları takip ediyorsunuz. Ben de 26'yı 126 hatta 226 yapmak istiyorum. Sonuçta gelir gider bütçesine göre hareket etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı. - MANİSA