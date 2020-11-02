Başkan Ergün, yönetimiyle 2021 yılını planlıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2020 çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2021 planlaması kapsamında üst yönetim ve daire başkanları toplantısına devam ediyor.

Manisa genelinde çalışmalarla vatandaşların huzuru ve mutluluğunu amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ergün, 2020 çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2021 planlaması kapsamında üst yönetim ve daire başkanları toplantısına devam ediyor. Üst yönetimin yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını ağırlayan Başkan Ergün, toplantı öncesinde depremle sarsılan İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletip, yaşamını yitirenleri rahmetle andı, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi. Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal'ın da yer aldığı toplantıda, daire başkanları birimlerinin durumu hakkında brifing verdi. - MANİSA