Başkan Ergün YTÜ Öğretim Üyelerini ağırladı - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekai Görgülü ve beraberindeki öğretim üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, 'Planlama 7' dersi kapsamında Manisa'da yaptıkları teknik gezi için verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün'e yapılan makam ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer alırken ayrıca ziyarette Doç. Dr. Doruk Özügül, Doç. Dr. Bora Yerliyurt, Dr. Öğretim Üyesi Elif Örnek Özden, Araştırma Görevlisi Elif Kırpık, Araştırma Görevlisi Tuğba Tuncer ve Araştırma Görevlisi Büşra Gezer eşlik etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekai Görgülü, yapılan ziyareti teşekkür amaçlı olduğunu belirterek, "Bizler Yıldık Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleriyiz. Son bir buçuk yıl Manisa il bütününü diploma öğrencilerimizle birlikte çalıştık. Bu bir buçuk yıl içinde Başkan Cengiz Ergün ve Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya'nın üniversiteye, öğretim üyesine verdikleri destekler olağanüstü. Bunları unutamayacağız. Bunun bir anısı olarak mekanında olarak öğrencilerimizin ve bizlerin imzası bulunan bir teşekkür belgesini üniversitemiz ve kendimiz adına hocalarımızla birlikte sunmak istiyorum. Bunlar hasret kaldığımız destekler" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yapılan ziyaretten ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Emeği geçen tüm hocalarımız adına, başta siz olmak üzere şahsım adına Manisa halkı adına teşekkür ediyorum. Şu an Turgutlu'da çalışmalara başlamışsınız. Hem merkez hem Turgutlu ve diğer ilçelerde de inşallah çalışmalara başlarız. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Heyet daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın makamına geçerek burada da bir teşekkür plaketini Aytaç Yalçınkaya'ya takdim etti.