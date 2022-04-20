Çumra Şeker fabrikasında çalışanlar iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Konya Şeker'in ilk iftarı Çumra Kampüsü'nde, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve 3 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Erkoyuncu ve 3 binin üzerinde çalışanın katılımıyla Konya Şeker'in ilk iftarı yapıldı. İftar programında, Çumra Şeker'in şeker fabrikası, atıştırmalık, yem fabrikası, un fabrikası başta olmak üzere Çumra Kampüsü'nde bulunan tesislerinde çalışan personelin yanı sıra Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding üst düzey yöneticileri hazır bulundu.

Ramazan-ı Şerif'in huzur, barış ve kardeşlik iklimini doyasıya teneffüs eden Konya Şeker ailesi, bir arada olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Erkoyuncu, birlik beraberlik içinde, ülkenin gıda devlerinden biri olarak Konya Şeker ailesinin güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel günler göreceğiz inşallah. Özellikle gıda grubunda büyüyeceğiz. Bunu seçilirken de söyledim. Bizim bildiğimiz bir yer vardır, tarım ve gıda. Bugün çok klasik ve ezber haline geldi ama bütün dünyada salgın ve arkasından da Rusya- Ukrayna savaşı şunu gösterdi, gıda bu dünyada insanoğlu için olmazsa olmaz bir sektördür. Onun için biz gıda bölümünde gelecekte çok iyi şeyler yapacağız. Eğer işimize odaklanırsak bu kurum, kurumlar hakikaten dev kurumlar, değil ülkede dünyada da örnek teşkil edecek modernlikte, sağlıkta, düzende kurumlar. Bütün mesele bu kurumları sağlıklı çalıştırabilmekte. Sizden hassaten rica ediyorum iyi çalışın, iyi gözetin… Dikkatli ve samimi davranırsak gelecekte iyi şeylerin olacağına inanıyorum."

Konya Şeker'in iftar programları, 22 Nisan Cuma günü Panagro Kampüsü'nde, 25 Nisan Pazartesi günü ise Altınekin Kampüsü'nde devam edecek.