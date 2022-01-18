PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu, çiftçilerle istişare toplantılarına devam ediyor - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Cihanbeyli, Kulu, Altınekin, Seydişehir ve Beyşehir bölgelerinde çiftçilerle bir araya geldi.

Konya Şeker açıklamasına göre, Erkoyuncu, Çumra bölgesindeki çiftçilerle Çumra kampüsünde bir araya gelmesinden sonra sırasıyla Cihanbeyli kampüsünde Cihanbeyli ve Kulu bölgesinden çiftçilerle, Altınekin kampüsünde Altınekin bölgesindeki çiftçilerle, son olarak da Seydibey kampüsünde Beyşehir, Seydişehir, Derbent, Hüyük ve Şarkikaraağaç bölgelerindeki çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin yanı sıra Cihanbeyli kampüsündeki toplantıya, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, Altınekin kampüsündeki toplantıya Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, Seydibey kampüsündeki toplantıya ise Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı katıldı.

Toplantılara çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ramazan Erkoyuncu'nun hitabından sonra toplantılarda, çiftçilerin soru ve önerileri dinlendi. Başkan Erkoyuncu, çiftçilerin sorularını yanıtladı, önerilerini de not aldı.

"Bugün umutsuz değiliz, kötü bir noktada değiliz"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Erkoyuncu, "Bugün umutsuz değiliz, kötü bir noktada değiliz. Özellikle gıda tarafında hiçbir sorunumuz yok. Şeker sektöründe Türkiye'de en iyiyiz, karamsar bir hava yok. Kamuoyunun bildiği, kaygılandığı ölçüde bir kötü tablomuz asla yok. Dolayısıyla panikleyecek bir durumumuz çok şükür yok. Sizi kandırma ya da yanıltma lüksüm yok, korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu kurumlar kimsenin tekelinde değil, herkesin eşit hakkı var. Şeffaf ve adaletli olacağız. Pancar taban fiyatlarında devletimiz inşallah tatmin edici bir rakam verir ama mevcut halde beklentilerin altında kalmayız." ifadelerini kullandı.

"Tohum fiyatlarında 3 bin 900 lira gibi bir fiyat belirlendi"

Patates üretimine de değinen Erkoyuncu, "Bu bölgede iyiden iyiye patates ekimi azalmış. Bunun başlıca sebeplerinden birisi fiyat, ikincisi ise su. Patates taban fiyatını da 2 bin 500 lira (ton) olarak açıklıyoruz, patatesin de avansını buna göre vereceğiz. Tohum fiyatlarında 3 bin 900 lira gibi bir fiyat belirlendi, o fiyatlardan tohum temin edilecek, gübre ve nakdi avanslarımız aynen devam edecektir. Sizden ricam patates ekimine tekrar dönmeniz." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin Konya Şeker'e asla küs olmamaları gerektiğini belirten Erkoyuncu, sürecin tamamında istişareli hareket edileceğini kaydetti.