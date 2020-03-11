Başkan Eroğlu: "2020 yılını yatırım yılı ilan ettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Eroğlu: '2020 yılını yatırım yılı ilan ettik' - Son Dakika

Başkan Eroğlu: "2020 yılını yatırım yılı ilan ettik"

6 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta 2020 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini ifade ederek, "7 bin yıllık tarihi bir geçmişi bulunan Tokat'ın her alanında yeniden küllerinden doğmasını sağlayarak, hak ettiği değeri kazandıracağız" dedi.

Başkan Eroğlu:

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta 2020 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini ifade ederek, "7 bin yıllık tarihi bir geçmişi bulunan Tokat'ın her alanında yeniden küllerinden doğmasını sağlayarak, hak ettiği değeri kazandıracağız" dedi.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye meclis üyeleriyle birlikte Hıdırlık Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Başkan Eroğlu, genel bütçe, belediye birimleri, personel ve araç parkuru gibi birçok konuda bilgi aktararak, 2020 yılında yapılacak yatırımlar ve çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgilendirme yaptı. Hedeflerini dile getiren Başkan Eroğlu, "Bu şehrin ekonomisini, turizmini, tarımını daha da büyütmeliyiz. Bizler, burada doğan insanların yine burada doymasını, huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla; şehrimizi, turizmde, tarımda, hayvancılıkta geliştirerek, yeni yatırımlarla üretimleri artırarak gelişen bir şehir inşa etme gayretindeyiz. Turizmde, tarımda yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında belirlediğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.


2020 yatırım yılı ilan edildi


Başkan Eroğlu, "İmar Planlaması değil, Şehir Planlaması yapan Tokat" sloganıyla hareket ettiklerini ifade ederek, "Meclis üyelerimizle birlikte şehir planlamamızı yaparak insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya, yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Şehrimizin kent estetiğini önemsiyoruz bunun için vizyon projelerimizle bu şehre ivme kazandıracağız. Atalarımız "Ot kökünde kurur, kökünde büyür" demişler. 7 bin yıllık tarihi bir geçmişi bulunan Tokat'ın her alanında yeniden küllerinden doğmasını sağlayarak, hak ettiği değeri kazandıracağız. Bu anlamda 2020 yılını yatırım yılı ilan ettik. Yapılacak yeni yatırımların, yapacağımız çalışmaların şehrimize hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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