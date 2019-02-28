Başkan Eroğlu, 71 Projesini Açıkladı

Tokat'ta Ak Partiden yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, düzenlediği proje tanıtım programında yeni dönemde yapmayı hedefledikleri 71 projeyi vatandaşlarla paylaştı.

Tokat'ta Ak Partiden yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, düzenlediği proje tanıtım programında yeni dönemde yapmayı hedefledikleri 71 projeyi vatandaşlarla paylaştı.



Tokat'ta bir otelin konferans salonunda düzenlenen 'Proje Tanıtım Programı'na, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Ak Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olan Belediye Meclis Üyesi ve İl genel Meclisi Üyesi Adayları, İl ve İlçe yöneticileri, kamu ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından sözleri yazılarak seslendirilen Belediye Basın çalışanları tarafından hazırlanan klip sürprizi yapıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Eroğlu, ilk olarak 12 başlık altında toplanan vizyon projelerini açıkladı. Vizyon projelerde Gümenek Millet Bahçesi, Kanal Tokat 2, Saat Kulesi Meydan, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Bilim Merkezi 6. Fuar Alanı, Millet Kütüphanesi, Behzat Kapalı Pazar Yeri, Sulusokak ve Behzat Mahalle Sosyal Tesisleri, Yüzme Havuzu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Dudayev Meydanı ve Parkı, Yeşilırmak İlkokulu Yapımı projeleri yer aldı.



Başkan Eroğlu, Tokatlıların ve ziyaretçilerin yıllardır mesire alanı olarak kullandığı "Gümenek" modern peyzaj anlayışıyla "Millet Bahçesi" ne dönüştürüleceğini ifade ederek, "136 hektar olan proje içerisinde piknik alanları, aquapark, hipoterapi merkezi, düğün salonu, kafeterya, köy pazarı, Paintball alanı, spor sahaları, çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet yolu,, ırmak kenarı rekreasyon alanları,, adventur park, arkeolog alanı, bisiklet gösteri alanı, çocuk oyun elemanları mescit gibi üniteler yer alacaktır. İkinci projemizde ise 1.350 metre olan Kanal Tokat'ı 2 bin 500 metreye çıkarıyoruz. Uygulama çalışmalarını tamamlayarak 2018 de Yeşilırmak üzerinde şehrimize kazandırdığımız, gerek kentsel gelişime, gerek Yeşilırmak'ın ıslah edilmesine, gerek şehrimizin tanıtımına ve turizmine ve gerekse yerel ekonomiye büyük katkılar sağlayan "Kanal Tokat 2018 Projesi" nin genişletilmesi çalışmalarına başlanacaktır.1.350 metre uzunluğunda olan mevcut Kanal Tokat Projemizi Atatürk Köprüsü-Yazıcıoğlu Köprüsü-Liman Kafe TEDAŞ Köprüsü arasında uzatarak, yeni park, peyzaj ve rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kayık gezintileri, su oyunları, seyir dönme dolapları ve restoran kafe yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.



Tokat'a ikinci bir meydan kazandırılacak



Başkan Eroğlu, Tokat'ın tarihi bir alanı ve önemli merkezlerinden birisi olan Saat Kulesi'nin de bulunduğu alanda "Saat Kulesi Meydanı" oluşturulacağını belirterek, "Meydanlar şehirlerin nefes aldıkları yerlerdir ve "Şehirler meydanları ile anılırlar" anlayışından hareketle, Tokat'ın tarihi bir alanı ve önemli merkezlerinden birisi olan, Behzat bölgemizde Saat Kulesi'nin de bulunduğu alanda " Saat Kulesi Meydanı" oluşturulacaktır. Behzat bölgemizdeki Mahperi Hatun Kız Meslek Lisesi başka bir alana taşınarak, bu bölgede yaklaşık 3 bin metre karelik bir meydan yapılacaktır. Toplamda 6 bin 500 metre kare olan Saat Kulesi Meydanı'nda 3 katlı ve 211 araçlık otopark ve çay bahçesi bulunacaktır. Proje ile Behzat bölgemize canlılık getirilecek, hem ekonomik, hem turizm, hem de sosyal açıdan şehrin ikinci odak noktasına dönüştürülmesi sağlanacaktır.Söz konusu proje, şehrimizin trafiğine de olumlu katkılar sunacaktır. Proje tamamlandığında tarihi Saat Kulesi, Mevlevihane Beysokağı, Beyhamam Sokağı ve meydan birbirine



kavuşarak adeta bir açık hava müzesi haline getirilecektir" diye konuştu.



Yeni Şehir terminali yapılacak



Tokat'a 25 bin metre karelik proje alanı üzerinde, yolcu bekleme salonları, dinlenme alanları, restoran, kafe, otobüs park alanları, misafir araç otoparkı ve sosyal donatılardan oluşan yeni bir şehirlerarası otobüs terminali yapılacağını açıklayan Başkan Eroğlu,"Mevcut otobüs terminalinin yerleşim alanı içerisinde kalması, otobüs trafiğinin şehir trafiğine olumsuz etkileri, kapasite yetersizliği ve çevre yolu ile bağlantısının kurulamamış olması yeni bir terminal yapımını artık zorunlu hale getirmiştir. "Otogar bir şehrin vitrinidir" yaklaşımından hareketle, şehrimize ve halkımıza daha çok yakışır, turizm-ulaşım-seyahat ve ticaret sektörünün gelişimine katkı sağlayacak, daha modern ve sağlıklı koşullarda seyahat edilmesini gerçekleştirecek, aynı zamanda Tokat halkının ve seyahat edenlerin rahatlama, alışveriş ihtiyaçlarına da hizmet edecek bir şehir terminali yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Eroğlu ayrıca sadece 8 ilde bulunan bilim merkezlerinin bir yenisini Tokat'ta yapılacağı müjdesini verdi. Tokat'a 10 bin metre kare açık alan, 4 bin 500 metre kare kapalı alan olmak üzere modern bir fuar merkezi, Okuyan şehir Tokat'ta millet kütüphanesi, Behzat bölgesinde ikinci kapalı Pazar yeri, Sulusokak ve Behzat mahalle sosyal tesisleri, Yüzme havuzu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Dudayev Meydanı ve Park ile Yeşilırmak ilkokulu yapım projesi vizyon projeler arasında yer aldı. - TOKAT

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ersan'lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings'ı Mağlup Etti

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı