BAŞKAN EROĞLU: "KURBAN BAĞIŞLARINIZI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ" - Son Dakika

Tokat Belediyesi Aşevi, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nda vatandaşların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Tokat Belediyesi Aşevi, bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanında yer alan Aşevi Kurban Bağış noktasını ziyaret ederek, Kurban bağışında bulundu. Her yıl olduğu gibi bu yılda Aşevi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kurban paylarını ulaştıracaklarını söyleyen Başkan Eroğlu, kurban kesim alanları ve kurban hisseleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizler de Tokat Belediyesi olarak bayram için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediyemiz Aşevi ve Sosyal Market üzerinden hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban kesimi yapacağız. Küçükbaş kurban bedelimiz 1200TL, büyükbaş kurban bedelimiz ise 1300TL olarak belirledik. Kurbanlarımızı sizlerden aldığımız vekaletle Allah rızası için keserek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. İsteğe bağlı olarak kesilen kurbanlardan 5 kg hayır sahibi vatandaşlarımıza takdim ediyoruz. Veren el ile alan eli buluşturmuş oluyoruz. " dedi.

Kurban kesim alanlarıyla ilgili de açıklama yapan Başkan Eroğlu, Tokat Kurban Hizmetleri komisyonu kararı ile 42 nokta belirlediklerini söyledi.

Başkan Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehrimizin 42 noktasında hemşehrilerimiz kurbanlarını steril bir ortamda kesebilecekler. Bunun için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca belediyemiz mezbahanesi bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Yine kurban satış alanımızda belediyemiz mezbahane bölgesi olarak belirlendi. Kurban bayramına kadar bu alanımızda kurbanlık satışı yapılacak.

Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Bizler sizler adına kestiğimiz kurbanları en ihtiyaçlı, en muhtaç evlere, kapılara bırakıyoruz. Bu kurbanlarımızı 4-5 ay içerisinde soğuk hava depolarında muhafaza ederek, bayram sonrasında da dağıtıma devam ediyoruz. Bizlerde yardımsever vatandaşlarımız sayesinde bu güzel vazifeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim nice güzel günlerde, bayramlarda buluşmayı nasip etsin. "

Açıklamanın ardından Başkan Eroğlu, Aşevi'ne kurban bağışında bulundu.