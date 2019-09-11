Son Dakika Haberleri: Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle buluştu
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Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle buluştu

36 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Perakende ve Mahmutpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle buluştu, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Perakende ve Mahmutpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi.


Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Perakende Mahalle Muhtarı Hüseyin Kuyucu ve Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Cemal Demirel ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Eroğlu, vatandaşlardan gelen isteklerin hızla yerine getirileceğini söyledi. Başkan Eyüp Eroğlu, "Bugün Perakende ve Mahmutpaşa Mahallelerimize misafir olduk. Misafirperverlikleri için başta muhtarlarımız olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederim. Güzel bir sohbet ve istişare imkanı bulduk. Mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık ve ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tokat Belediyesi olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz 5 yılda yaptığımız işlerin daha güzelini yine önümüzdeki süreçte yapacağız. Vatandaşlarımıza kulak kesilerek, onlarla birlikte karar vererek yolumuza devam etmeyi şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturdan hareketle devam edeceğiz. Bundan sonra sıra bizde, bizler de belediye olarak istek ve talepleri yerine getireceğiz. Değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Mahmutpaşa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:21 Kaynak: İHA
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