Son Dakika Haberleri: Başkan Eroğlu: "Meydan Projesi" Gün Yüzüne Çıkacak

Başkan Eroğlu: "Meydan Projesi" Gün Yüzüne Çıkacak

2 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Meydan projesi çalışmasında sona yaklaştıklarını ifade ederek, "Yaz aylarına doğru da tamamen bitecek ve "Meydan Projesi" gün yüzüne çıkacak" dedi.

Başkan Eroğlu:
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Meydan projesi çalışmasında sona yaklaştıklarını ifade ederek, "Yaz aylarına doğru da tamamen bitecek ve "Meydan Projesi" gün yüzüne çıkacak" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın konuşmasının ardından projelerini dile getirdi. Meydan Projesiyle ilgili gelinen noktayı değerlendiren Başkan Eroğlu, "Bu proje ile o muhteşem eserlerin hepsi ortaya çıkacak. Eserlerin etrafında ki o baskıyı bertaraf edelim diye başlattığımız bu çalışma da artık sona yaklaştık. Böylece şehrimize hem ticari, hem de turizm yönünden artısı olacaktır. Yaz aylarına doğru da tamamen bitecek ve "Meydan Projesi" gün yüzüne çıkacak" dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat'ın önemli vizyon projelerinden olan Kanal Tokat'ın şehre büyük değer kattığının altını çizerek, "İlçelerde yaşayıp, Samsun'a veya Amasya'ya gezmeye giden vatandaşlarımız bu sayede Tokat'a gelmeye başladı. Kapalı Pazar yerinden bahsedecek olursam, şehrimizin yıllardır en önemli ihtiyaçlarından biriydi ve onu da gerçekleştirdik. Önümüzde ki dönem; şehrimizin nüfusunu 200 bin olarak hesaplayıp, diğer taraftan da 5 yıl, 10 yıl Tokat'ın şehirleşmesi, ticari alanların oluşması, yeni OSB'lerin kurulması da bizim diğer hedeflerimizi oluşturuyor" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

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