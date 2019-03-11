Son Dakika Haberleri: Başkan Eroğlu'na Coşkulu Karşılama

Başkan Eroğlu'na Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle mitinginde vatandaşların sevinç gösterileri ile coşkuyla karşılandı.

Başkan Eroğlu'na Coşkulu Karşılama, System.String[]
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle mitinginde vatandaşların sevinç gösterileri ile coşkuyla karşılandı.

Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilk mitingini Mahmut Paşa Mahallesinde yaptı. AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile mitingin yapılacağı alana gelen Başkan Eroğlu'nu gençler meşalelerle karşıladı. Vatandaşların tezahüratları arasında miting alanına giren Başkan Eroğlu, gönüllere girmek için çalıştığını kaydetti. Mahmut Paşa Mahallesinde yapılan çalışmaları dile getiren Başkan Eroğlu, 71 projesinden bazılarını vatandaşlara anlattı. Başkan Eroğlu, "Bu şehre alın terimi akıtmaya çalıştım. Bu şehir bir vefa şehridir. Tokat kendisi için çalışanı çok iyi bilir. Asla vefasızlık ta yapmaz. Ben onun için sizin vefanıza sizin duanıza güveniyorum. Diyorum ki biz birlikte başardık" diye konuştu.

Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından vatandaşlarla öz çekim yaptı. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt'ın konuşmasının ardından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu mahalle sakinlerine konuşma yaptı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

AK Parti, Eyüp Eroğlu, Tokat, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 23:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Eroğlu'na Coşkulu Karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]