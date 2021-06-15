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Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat - Son Dakika

Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat

15.06.2021 11:05
Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden Belediyeye tahsisi gerçekleşen alanda yapılan "Şehir Parkı" çalışmalarını yerince incelediBaşkan Eroğlu burada yaptığı açıklamada "Parkımızı kısa sürede tamamlayarak, Tokatlılara armağan edeceğiz.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden Belediyeye tahsisi gerçekleşen alanda yapılan "Şehir Parkı" çalışmalarını yerince inceledi

Başkan Eroğlu burada yaptığı açıklamada "Parkımızı kısa sürede tamamlayarak, Tokatlılara armağan edeceğiz. Önceliğimiz daha yeşil bir Tokat. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, söz vermiş olduğu projelerin yapımı noktasında çalışmalarına devam ediyor. Seçim öncesinde sözünü vermiş olduğu 71 Proje içerisinde yer alan Tokat Belediyesi Şehir Parkı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte DSİ bahçesinde incelemelerde bulundu. DSİ Bahçesi içerisinde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Parkı'nın kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Başkan Eroğlu: "Tokat'ın geleceğine yatırım yapıyor, yeşil alanlarımızı arttırarak, insanlarımızı doğayla buluşturmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız DSİ. Bahçesi'nde devam eden Şehir Parkı'nda çalışmalarımız hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

YEŞİL VE AĞAÇLAR KORUNACAK

Tokat'ın Gaziosmanpaşa Bulvarı'na açılan kapısı olan bölgede çok fazla yeşil alan bulunuyor. Oluşturacak şehir parkı içerisinde ise bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar, kamelyalar, kafeteryalar, hanımlar lokali, botanik park ve hayvanat bahçesini anımsatacak, hayvan figürleri ile süslenmiş çocuk parkları, çocuk oyun alanları gibi birçok eklenti Tokatlılarla buluşturulacak. Tüm bunlar yapılırken de Yeşile ağaca hiç ama hiç dokunmayacaklarının proje başlangıcında sözünü veren Başkan Eroğlu, "Bu bölgeyi yeşili ve ağaçları muhafaza edecek doğal bir park haline getireceğiz. Bu parkta vatandaşlarımızın güzel vakitler geçirmesi en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri, Eyüp Eroğlu, Tokat, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat - Son Dakika


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