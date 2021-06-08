Başkan Eroğlu: Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyoruz - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi'ni kuracaklarını söyledi.

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ve beraberindekiler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, çevreci bir belediye olma yolunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Çevreye duyarlı bir belediye olarak yaptığımız çalışmalar Türkiye'ye örnek oluyor. Katı Atık Tesisimiz, Tıbbi Atık Tesisimiz, Atık Su Arıtma Tesislerimize ek olarak, Çamur Bertaraf Tesisimizi de hizmete açtık. Atık Su Arıtma Tesisimizden elde ettiğimiz çamurları bertaraf ederek, elektrik enerjisi elde ediyoruz.

Ayrıca parklarımızın, yeşil alanlarımızın sayısını çoğaltarak, kamera sistemlerimizle güvenli parklar haline getiriyoruz.

Türkiye'de Bir İlke İmza Atıyoruz

Tokat Belediyesi olarak Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi'mizi birkaç aya kadar başlatıyoruz. Türkiye'de ilk olacak projemizle, çocuklarımıza, gençlerimize Çevre Eğitimi hakkında özel sınıflarımızda eğitimler vereceğiz. Ayrıca ailelerimiz çocuklarıyla birlikte Sıfır Atık Merkezi'ne gelerek, evsel ve geri dönüşüm atıklarını buraya bırakabilecekler. Her şey doğa için, her şey daha güzel bir Tokat şehri için. Daha yeşil bir Tokat'ta hep beraberce yaşayacağız" dedi.

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ise Başkan Eroğlu'na Tokat Belediyesi'nin yaptığı çevre çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarete, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.