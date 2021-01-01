Başkan Erol 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2020 yılını değerlendirdi.

Hayata geçirdikleri projelerle marka şehir olma hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Başkan Erol; "Yükselen Kent Buharkent sloganı ile ilçeye dev yatırımlar getirdik. Biz polemik değil hizmet üretiyoruz. Verdiğimiz sözler hedefimiz oldu. En büyük farkımız bu" dedi.

Geride bıraktığımız 2020 yılını değerlendiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "2020 yılına baktığımızda Buharkent için dev projelerin hayat bulduğu bir yıl olarak görüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerin toplam maliyetinin 40 milyon lira olduğunu görüyoruz. Bu da küçük bir ilçe olan Buharkent için oldukça verimli bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Buharkent'te şehrin kalkınmasını sağlayacak pek çok değer var. Jeotermal kaynaklar başta olmak üzere dünyanın en kaliteli taze inciri, gelişime açık OSB'si, halkımızın eseri Üniversitesi, doğal ve kültürel mirasları ve daha birçok değeri ile Buharkentimiz her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

"İlçeye 40 milyonluk yatırım yaptık"

Göreve geldikleri günden bu yana hedeflerinin büyüyen ilçeye göre projeler hazırlamak olduğunu ifade ederek hayat geçirdikleri projeleri değerlendiren Başkan Erol; "Bu projeleri kısaca sıralayacak olursak; 24 derslikli Anadolu Lisesi 6 buçuk milyon lira, 43 daire, 4 dükkandan oluşan toplu konut projesi 10 milyon 300 bin lira, GES projesi 3 milyon 200 bin lira, OSB altyapısı için 10 milyon lira, girişimciler tarafından OSB'ye yapılan Türkiye'nin sektöründeki en büyük 2 fabrikası ve diğer fabrikalar için bir milyar liralık yatırım, kent müzesi için bir milyon lira, tarım destek amaçlı kalıcı sulama projemiz 3 milyon lira, millet bahçesine 2 milyon lira, parke taşı döşemeleri için 3 milyon lira, sulama hattı için 700 bin lira, halı saha yenilenmesi ve diğerleri ile birlikte toplamda bu güne kadar belediye olarak 40 milyon liralık proje hayata geçirilmiş oldu. 2021 yılı için de yatırım projelerimiz devam ediyor. Pazaryeri, seyir tepesi, semt sahaları gibi daha birçok projemiz kısa sürede hayata geçirilecek. Ege Bölgesi'nin en büyük projeleri arasında yer alacak olan kentimizi jeotermal ısıtma projesini ise yakın zamanda hayata geçireceğiz" dedi. - AYDIN