Başkan Erol, karantinaya alındı - Son Dakika

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol eşinin Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un eşi Hafize Erol geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Rahatsızlığının Korona virüs belirtileri ile benzerlik göstermesi sonucu Başkan Erol'un eşine Covid-19 testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Eşi ile birlikte karantinaya alınan Başkan Erol, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek tüm hastalara acil şifalar diledi. - AYDIN