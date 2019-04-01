Son Dakika Haberleri: Başkan Erol, Seçmenlerine Teşekkür Etti

Başkan Erol, Seçmenlerine Teşekkür Etti

1 saat önce

2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Buharkent'te yeniden başkan seçilen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol seçmenlerine teşekkür etti.

Başkan Erol, Seçmenlerine Teşekkür Etti, System.String[]
2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Buharkent'te yeniden başkan seçilen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol seçmenlerine teşekkür etti.

Başkan Erol seçmenlerine teşekkür ettiği açıklamasında, "Belediye Başkanlığı'na seçildiğim ilk günden bu yana şahsımı bu kutsal davanın bir neferi olarak gördüm. Milletimiz bir kez daha sandıkta son sözünü söyledi. Bizler koltuklar için değil, milletimizin çıkarları için mücadele eden bir AK Parti'nin neferiyiz. Büyük hedeflere doğru tüm hemşerilerimizle birlikte yol almak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan çabalayacağız. Yaptığımız her seçim ziyaretinde bizlere gönüllerini açıp tebessümlerini eksik etmeyen Mahalle sakinlerimize, tüm Buharkentli hemşehrilerime, miting, yürüyüş ve tüm etkinliklerimizde katılım gösteren tüm hemşehrilerimize, seçim çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarımıza, AK Parti üyelerimize ve MHP İlçe Teşkilatımıza, Bu yola baş koymuş tüm dava arkadaşlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:20 Kaynak: İHA

Buharkent, Politika
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