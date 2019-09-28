Son Dakika Haberleri: Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti

20 dakika önce

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazilere jest yaparak 15 Ekim'de Kıbrıs'a götüreceğini açıkladı.

Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti, System.String[]

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazilere jest yaparak 15 Ekim'de Kıbrıs'a götüreceğini açıkladı.


Ersoy, "Bayrağımız için toprağımız için ülkemiz için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ise uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Onlar bu vatan için her şeyi yaptı. Canlarını ortaya koydu. Görev şimdi bizlerde. Çünkü onlar bizim baş tacımız. Gazilere olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan bir saygısı olarak değerlendiriyorum. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını her zaman göstermelidir. Bu çerçevede bizlerde 15 Ekim 2019 tarihinde gazilerimizi Kıbrıs'a savaştıkları topraklara gezi düzenlemeye karar verdik. Program için gerekli müdürlüklerimize talimat verdim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Havran, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Hedef 75 milyon turist Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti! Öğrenci velisi, okulda 30 yıllık öğretmene saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]