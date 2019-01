Başkan Ersoy, Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edremit Körfezinde görev yapan gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda bir konuşma yapan Başkan Ersoy, "Hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Rahmetli olan gazetecilerimize Mevlam rahmet eylesin. Kısa zaman önce körfezimizin sevilen gazetecilerinden Kayahan Öcalan Ağabeyimize de rahmet diliyorum" dedi.



Başkan Ersoy "Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır. Şüphesiz ki basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyuyla paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveriyle görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Bizler yönetici pozisyonundaki kişiler olarak doğru eleştiriye her zaman açığız. İnsanız bilmeyerek hatalarımız olabilir. Bu noktada basının eleştirilerini her zaman dikkate alıyoruz" dedi.



Başkan Emin Ersoy Beş yıllık görev süresini özetleyerek "İlçemizde hayal denilen projeleri Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile yüzümüzün akı ile başarıyla sonuçlandırdık. İlçemizin alt ve üst yapısını komple yeniledik. Şehrimizin çehresine yeni çeki düzen verdik. Yaya köprüsü, arıtma tesisi, çocuk parkları, yeni yaşam alanları, kültürel ve sportif faaliyetler ile Havran çok güzel bir sinerji yakaladı.



Bu hizmetleri yerine getirirken bizlere her zaman inan güvenen sabır gösteren arkamızda duran Havran halkımıza teşekkür ederim." dedi.



Toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, daire müdürleri körfezdeki yerel ve yaygın basının temsilcileri ve çalışanları katıldı. - BALIKESİR

