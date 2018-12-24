Son Dakika Haberleri: Başkan Ersoy, "Köylerimiz Artık Şehir Konforunda"

Başkan Ersoy, "Köylerimiz Artık Şehir Konforunda"

1 saat önce

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hafta sonun çalışma programlarını İlçeye bağlı Kobaklar ve Hüseyinbeşeler Mahallelerinde sürdürdü.

Başkan Ersoy,
Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hafta sonun çalışma programlarını İlçeye bağlı Kobaklar ve Hüseyinbeşeler Mahallelerinde sürdürdü.

Başkan Ersoy, Kobaklar ve Hüseyinbeşeler Mahallelerin'de yapımı devam eden cami inşaatı, parke taşı döşeme, çevre düzenlemeleri, aşevi, genç odası, istinat duvarlarını yerinde inceledi.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri görüşen Başkan Ersoy, "Seçimlerde vaat ettiğimiz "Şehirde ne varsa Köylerimiz'de de e olacak" sözümüzü beş yıl sonunda yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Eksiklerimiz tabiki var. Bu eksikleri de gidermek için çalışmalarımız devam ediyor."dedi. Ersoy, "İlçemize bağlı toplam 34 mahallemiz bulunmakta. Hepsine eşit hizmet vermeye çalışıyoruz. Önceden mahallelerimizde talepler yol su toplumun temel ihtiyaçları idi. Şimdi ise talepler değişti. Mahalle sakinlerimiz düğün salonu futbol sahası gibi talepler ile geliyorlar. Buda gösteriyorki mahallelerimize büyükşehir belediyemiz ile birlikte önemli ihtiyaçlarını karşılamışız. Büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:59 Kaynak: İHA

Havran, Balıkesir, Güncel
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