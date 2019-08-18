Son Dakika Haberleri: Başkan Ertan'dan Van Kent Müzesi'nde inceleme
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Başkan Ertan'dan Van Kent Müzesi'nde inceleme

1 saat önce

VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Kent Müzesi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Ertan'dan Van Kent Müzesi'nde inceleme, System.String[]
VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Kent Müzesi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ertan, müze projesinin tamamlanması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) yeniden bütçe ayırması talebinde bulunacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, beraberindeki Genel Sekreter Engin Akın, Meclis Başkanı Cemil Komi, DAKA Planlama Programlama Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, DAKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Tamer Kamacı ve ilgili daire başkanlarıyla Van Kent Müzesi'ne dönüştürülen eski endüstri meslek lisesi binasını gezdi. Çalışmalarla ilgili müze yetkililerinden bilgi alan Başkan Ertan, kent müzesinin Van için önemli olduğunu söyledi.
Başkan Ertan, "Van Kent Müzesi'ndeki çalışmalar önceki dönemden bu yana ödenek yokluğu nedeniyle durdurulmuştu. Biz de bugün buraya yapılan çalışmaları yerinde görmek için geldik. Burası Van için önemli bir mekan. Buranın bir an önce bitirilip hizmete girmesi, kentimize kazandırılması ve devamında sergilenecek olan eserlerin temini için tüm kamu kurumlarının desteğinin olması ve elini taşın altına koyması gerekir. Bizim belediye olarak tek başına yapmamız mümkün değil. Kent müzesi projesinin tamamlanması için belediye olarak DAKA'ya yeniden bir bütçe ayırması için talepte bulunacağız. DAKA'nın da Van için önemli olan böyle bir proje için desteğini esirgemeyeceğini umuyoruz" dedi.
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Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:37 Kaynak: DHA
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