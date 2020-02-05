Başkan Ertaş, "Akşam Çayı"nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ertaş, 'Akşam Çayı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Ertaş, "Akşam Çayı"nda vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Ilgın Belediye Bakanı Yalçın Ertaş "Akşam Çayı" projesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ertaş,

Ilgın Belediye Bakanı Yalçın Ertaş "Akşam Çayı" projesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Buluşmalarda ilçe sakinlerine yürütülen hizmetler anlatılırken, yeni yapılacak projeler ve gelen talepler hakkında fikir alışverişi yapılıyor.

Her fırsatta hemşerileriyle birlikte olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiren Ilgın Belediye Bakanı Yalçın Ertaş, "Akşam Çayı programımız kapsamında bugün merkez kahvehanesinde hemşerilerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizin temellerini daha da güçlendirdik ve bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların sunumunu yaptık. Sizlerin sayesinde, bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle çalışmalarımızı büyük bir başarı hikayesine dönüştürüyoruz." dedi.

Yalçın Ertaş, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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