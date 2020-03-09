Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tarlada çapa yapan kadınları ziyaret etti.

Ilgın Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada çapa yapan kadınları ziyaret eden Başkan Ertaş, çalışan kadınların kadınlar gününü kutladı.

Tarlada çalışan kadınlarla sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Başkan Ertaş, "Ülkemizin geleceğinin temel taşı olan kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Onlar Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları, toplumun yapı taşı olan aile kurumunun anneleri, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleridir. Ülkemizin bugünkü konuma gelmesinde şüphesiz kadınlarımızın emeği büyüktür. Rabbim güçlerini artırsın, kolaylık versin. İlgi ve alakaları için teşekkür ediyor Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." dedi.