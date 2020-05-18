Başkan Ertaş'ın Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan'ın rahmet, bereket ayı olması bu ayda katlanarak artan birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendiren Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hiç şüphesiz ki bu mübarek gece; gönül kapılarımızın açılması, kalplerimizin arınması, sevgi ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünü daha fazla öne çıkarılması için bizlere imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın bilincinde olarak, her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık ve kırgınlık yerine; sevgi, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmek en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. Yüce Rabbimiz hepimize rahmet kapılarının sonsuza kadar açıldığı, gönüllerimizin ve ellerimizin dualarla semaya uzandığı bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmeyi ve sağlıkla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip etsin.Bu duygu ve düşüncelerle, hizmet etmekten onur duyduğum değerli Ilgınlı hemşehrilerim başta olmak üzere yüce milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."