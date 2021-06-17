Başkan Ertaş'ın kuraklık açıklaması

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, Kars'ın kuraklıktan çok etkilendiğini ve kentte kuraklıktan dolayı mera ve yaylaların kuruduğunu belirtti.

Başkan Ertaş, Kars'ta, samanın kilogram fiyatının bin 250 ile bin 400 TL. civarında olduğunu, kuru ot olarak tabir edilen yonca otu ve kır otunun şuanda bin 500 ile bin 700 lira arasında seyrettiğini söyledi.

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oda Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Başkan Yardımcısı Yasin Bekirhan, Esnaf Odaları Başkanı Adem Burulday ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mecit Boran katıldı.

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meralar ve yaylarımız kurumuş durumda, sadece yem bitkileri belli bir kısmı 10-15 santim civarında boy atmış ve o boyla birlikte sararmaya başlamış. Yüzü başak çıkmadan sararmaya başladı arazilerimiz, bizim pandemi yılında 2020 yılında üreticilerimizin büyük fedakarlıkla üretmiş oldukları ve ülke ekonomisine katma değer olarak sağladıkları ürünler, hem bitkisel üretim, hem hayvancılık alakalı yaptıkları üretim, bu yıl bu kuraklıkla beraber çok büyük sekteye uğradı. 2021 yılındaki bu pandeminin üzerine daha henüz o şoku atlamamış olan ülkemizi bu yılda gelen kuraklıkla birlikte ülkenin 7 bölgesinin 5 bölgesinde kuraklık mevcut, aynı olay bizim ilimizde de var. Şuanda bizim arazilerde yaptığımız kontrollerde, yaptığımız gözlemlerde meralar ve yaylara tamamen kurumuş durumda, yem bitkilerinin de sadece yüzde 20'si, 25'i gibi bir oran ayakta, bu yüzde 20-25'lik oran demek yüzde 75 kayıp demek. Şua anda ilimizde yüzde 75'lik oranda bir kuraklık var" dedi.

Ertaş, "Bu 2021 yılında Kars'ta bulunan hayvancılıkla alakalı, tarımla uğraşan tüm çiftçilerimiz hepsi hayvancılıkta yapmaktadır. Aile işletmesi olarak herkesin hayvan işletmesi vardır. ve bu hayvanın kışın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitki ekimi yapılmakta ve tahıl ürünleri ekilmekte, şuanda bu eğer böyle devam ederse Güneydoğu'da saman stokçuları şuanda saman stoklamaya başlamışlar. İlimizde 2021 yılının içerisinde yani yaz ayları içerisinde en geç 8 veya 9'uncu ayda hayvan varlığımızın yüzde 50'sine yakınını kaybetme durumumuz var. Samanın kilogram fiyatı bin 250 ile bin 400 TL. civarında kuru ot olarak tabir ettiğimiz yonca otu ve kır otu olarak tabir ettiğimi ot şuanda bin 500 ile bin 700 lira arasında fiyatları seyretmekte ve halan bizde de saman ve ot biçilmemiş. Yani şuan da biçerdöverlerin içerisine girecek bir durum yok. Bir hafta sonra benim tahminlerime göre tüm köylerde ve meralarda, yaylarda kır otunun olmaması nedeniyle tarlar serbest edilecek. Tarlarda hayvanlar otarılacak. Çünkü biçilecek durumda değil" diye konuştu.

Başkan Ertaş, "İlimizin en büyük handikaplarından birisi barajlarımız var. Ama basınçlı sulama sistemlerimiz ve sulama kanallarımız yok. Sulama kanalları ve basınçlı sulama sistemlerinin olmamasından dolayı sulanabilecek olan ova tarzındaki arazilerinde sulanmamasından dolayı çiftçilerimiz bir nebzede olsa bir tarlasına mısır silajı ekip kendini kurtarabilecek olan çiftçilerimizde mağdur, bunlar kendisini kurtaramadığı gibi hayvanını da kurtaramadılar. Ne kışın evine bulgurunu, ne ununu, ne de hayvanına yedirebilecek otu, samanı mevcut, ondan dolayı kışın tahminlerimize göre saman fiyatları çok yükselecek. Bundan dolayı insanlar bir panik halindeler. Hayvanlarını biran evvel satma derdindeler. Fiyatlar çok fazla düşmeden, fiyatlar düşerse çok astronomik çöküşler olacak" şeklinde konuştu.

Hayvan varlığımız yarı yarıya azalacağına dikkat çeken Başkan Adem Ertaş, özetle şunları söyledi:

"Çünkü aşağı yukarı kış ortasında bu fiyatlar böyle devam ederse iki ineğini satan, bir koyunu satan, bir koyununu veya bir ineğini bahara çıkaracak. Yada feda edecek. Bir tanesinin yemini karşılayabilmek için bu da demek oluyor ki ilimiz 2022 yılında çok büyük bir çöküşe sebep verecek. Bunu gözlemleyeceğiz, inşallah böyle bir durum söz konusu olmaz. Bakanlığımız tabi çiftçilerimiz yüzde oranıyla alakalı bir müjde verdi. Tarım Bakanı, Cumhurbaşkanımız da basına açıkladı. Çitçilerimize 100 liraya kadar bir destek söz konusu, bu destekte kademeli olarak 100 lira, yani kuraklık oranı yüzde 50 ise 50 lira, yüzde 70 ise 70 lira, yüzde 100 ise 100 lira oranda bir destekleme verilecek. Bu destekleme çiftçilerimizin ektiği tohumun parası dahi değil. Ama en azından bir nebze de olsa çiftçilerimizi düşünüp böyle bir hamle yaptıkları için bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim beklentilerimiz daha yüksekti, en az 200 lira, ücret ödenmiş olsaydı hem tohum ve hem de mazot giderlerini karşılamış olurdu. En az bu yerde kalan ürünün masrafını kurtarmış olurdu." - KARS