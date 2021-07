Başkan Ertaş'tan mısır silajı önerisi - Son Dakika

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, ülke genelinde yaşanan kuraklığın Kars'ta da yaklaşık yüzde 80 oranında görüldüğünü ve bin balya ot alınan bir tarladan şimdi 100 balya ot alınabildiğini belirtti.

Ertaş, Türkiye'nin hem sanayi, hem tarım ve hem de üretim bandında sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, "Gerek kuraklık, gerekse sel baskınlarıyla ülkemiz afetlerle mücadele ediyor. Ayrıca 2020 yılında başlayan pandemi 2021 yılına da yansıdı ve bu durum neticesinde ülkemiz hem sanayi, hem tarım hem de üretim bandında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ülke genelindeki kuraklığın ilimizdeki yansıması da yaklaşık yüzde 80 civarında. Daha önceki yıllarda balya sayısı olarak yaklaşık bin balya alınan tarlada şimdi 100 balyaya kadar düştü" dedi.

Çiftçilerden mısırlık silaj alarak hayvanlarına vermeleri önerisinde bulunan Ertaş, "Ellerindeki damızlık hayvanlarına zarar vermeden ucuz fiyata tüccarlara ve kesimhanelere kaptırmadan İç Anadolu Bölgesinde mısırlık silaj alıp hayvanları bununla beslemelerini tavsiye ediyoruz. Şuan kuru samanın tonu bin 300- bin 500 lira ama mısırlık silajın tonu 450-500 lira. Hem fiyat düşük hem de besi oranı yüksek bir materyal, süt ve et verimi de yüksek bir maddedir" diye konuştu.

Çiftçilerin elinde tohumun kalmadığına dikkat çeken Ertaş, "Çiftçilerimiz ellerinde kalan tohumları dikkatlice kullanmalıdırlar. Bir tanesi bile hem kendi geleceği hem de ülkemizin geleceği demektir. Ayrıca bakanlığın verdiği destekler var, bu desteklerin yüzde 100 oranında olursa bu destekler çiftçimize bir can suyu olur. Bizim talebimiz çiftçiye dönüm başı verilen 100 TL'nin 200 TL'ye çıkarılmasıdır. Büyükbaş hayvanda ise 500 TL verilmesi talebimiz var. Bizde Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Kars Ziraat Odası olarak bunu her zaman takip etmekteyiz, bakanlıkta bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum Allah'tan gelmektedir, kulla bir alakası yoktur, şükretmemiz gerekir. Tüm ülke ve dünya genelinde bir afet var, bu afetler yaklaşık her 50 yılda bir yaşanmakta, en son 1960-1961 yılında yaşanan afetin üzerinden yaklaşık 70 yıl geçmiş durumda. Bu ülke genelini etkileyen bir afettir, bundan dolayı zamanında tedbirlerimizi almamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - KARS