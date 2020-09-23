Başkan Ertaş'tan sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, koronavirüsten dolayı fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etmek ve destek olmak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında filyasyon ekibinde bulunan sağlık çalışanlarına hediye takdim eden başkan Ertaş, maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat çekerek tüm hemşehrilerine uyarıda bulundu.

Bu zorlu dönemde en büyük sıkıntıyı yaşayan ve büyük bir mücadele örneği gösteren sağlık çalışanları sayesinde salgının önemli ölçüde kontrol altına alınabildiğini ifade eden Başkan Ertaş, şunları kaydetti:

"Bugün İlçe Sağlık Müdürümüz Abdulmuttalip Sarı'yı ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek teşekkürlerimizi bir kez daha ilettik. Çünkü sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde takdire şayan bir fedakarlık, sabır ve gayret içerinde oldular. Canı pahasına görevi başında olan, ailelerini geride bırakıp başka aileler ağlamasın diye fedakarlık yapan, bizler için sevgi, sabır ve özveriyle çalışsan tüm sağlık çalışanlarımıza destek vermek için kendilerine hediyelerini takdim ettik. Daha önce olduğu gibi şimdide sağlık çalışanlarımızın her daim yanında olup Ilgın Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanlarımızı kullanmaya özen gösteriyoruz."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Abdulmuttalip Sarı ve sağlık personeli Başkan Ertaş'a ziyareti için teşekkür etti.