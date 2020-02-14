Başkan Ertuğrul Çetin, Ankara Zabıta Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesinin ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yaptı.



Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi'nin katılım sağladığı koordinasyon toplantısında zabıtayı ilgilendiren tüm yasal mevzuatlar ve bunlarla ilgili uygulamalarda yaşanan sorunların masaya yatırıldığı, yerel yönetimler çerçevesinde belediyeyi ilgilendiren mevzuatlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda zabıtaların çalışma sistemleri ile büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekiplerinin ilçelerde yapması gereken ortak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.



Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, koordinasyon toplantılarının, ortak akıl ile hareket etme yöntemiyle sorunları aşmada daha etkili bir yöntem olduğunu belirterek, zabıtanın sorumluluk alanında bulunan tüm sorunların çözümü için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.



"Belediyelerin şehirdeki temsilcileri zabıtalardır"



İnsani değer ve vasıfları koruyarak hizmet ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Zabıta, hemşehrilerimizin rahatı ve huzuru için, huzurlu bir biçimde yaşamlarını devam ettirebilmesi için en iyi şekilde görev yapması gereken birimlerden bir tanesidir. Zabıta, sadece ceza yazan bir birim olarak değil, insana sevgiyle yaklaşan, ahlakıyla, dengeli ve kararlı davranışıyla, kanunlar ve mevzuat çerçevesinde çalışan bir birim olarak değerlendiriyorum. Zabıta birimi belediyelerin aynasıdır" dedi. - ANKARA