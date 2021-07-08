Üye Girişi
Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor - Son Dakika

Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor

08.07.2021 15:07
Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir ömür boyu birlikteliğe 'evet' diyen genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir ömür boyu birlikteliğe 'evet' diyen genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Gece gündüz demeden Pursaklar için hizmet üreten Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların en güzel anlarında yanlarında olarak kendilerini yalnız bırakmıyor.

Tüm davetlere cevap vermeye çalışan ve çok sayıda çiftin nikah merasimini gerçekleştiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, normalleşme dönemiyle birlikte düğün merasimlerinin tamamına katılmaya gayret gösteriyor.

"İmkan buldukça hemşerilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz"

Çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Ertuğrul Çetin; "İmkan buldukça hemşerilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz. Güçlü toplumların inşası doğru aile yapısı ile mümkündür. Bu düşünceyle gelecek nesillerimizin de aile bağlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Ailelerin bu evliliklerini, bir ömür boyu saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yürütebilmelerini temenni ediyor, dünya evine giren tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor

Evlilik, Düğün, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu 15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tavukları telef olan kadın girişimciye verdiği sözü tuttu 14:50 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tavukları telef olan kadın girişimciye verdiği sözü tuttu Tokat'ta bir eczacı, Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenip 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı 14:42 Tokat'ta bir eczacı, Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenip 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
'İstifa' soru sorulan Şenol Güneş'in cevabı netti: Tabii ki bırakmayı düşündüm ama kalmam en doğrusu 14:09 'İstifa' soru sorulan Şenol Güneş'in cevabı netti: Tabii ki bırakmayı düşündüm ama kalmam en doğrusu Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı 13:43 Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı Ev sahiplerinin rüyasına giren mezar, belediye çalışması sebebiyle yol ortasında kaldı 13:33 Ev sahiplerinin rüyasına giren mezar, belediye çalışması sebebiyle yol ortasında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun 13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin Bakan Bilgin: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak 12:09 Bakan Bilgin: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak

Son Dakika Haberleri
15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu
14:16 Aslı Bekiroğlu'nun Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetler gündem oldu
14:08 'İstifa' soru sorulan Şenol Güneş'in cevabı netti: Tabii ki bırakmayı düşündüm ama kalmam en doğrusu
13:58 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı
13:42 Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı
13:38 Şenol Güneş'ten tokat gibi itiraf: EURO 2020'de ezildik
13:36 Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi
13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin
12:15 EURO 2020'de başarısız olan Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş istifaya davet edildi
Son dakika: Hükümet kamu işçileri içi zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Hükümet kamu işçileri içi zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:04
WhatsApp kullanıcılarını yayınladığı mesajla uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir WhatsApp kullanıcılarını yayınladığı mesajla uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir         
14:52
Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu         
14:44
Aslı Bekiroğlu'nun Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetler gündem oldu Aslı Bekiroğlu'nun Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği kıyafetler gündem oldu         
14:16
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:37
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu         
12:12
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanığın tahliyesine karar verildi Oyuncu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı düzenleyen sanığın tahliyesine karar verildi         
11:25
Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar         
11:06
Babası için yetiştirmeye başladığı ejder meyvesinin tanesini 90 liradan satıyor Babası için yetiştirmeye başladığı ejder meyvesinin tanesini 90 liradan satıyor         
10:36
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 15:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement