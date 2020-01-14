Başkan Ertuğrul Çetin, güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ertuğrul Çetin, güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor - Son Dakika

Başkan Ertuğrul Çetin, güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde istirahat eden vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Ertuğrul Çetin, güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde istirahat eden vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.


Başkan Ertuğrul Çetin, sabahın ilk ışıkları ile birlikte esnaf ziyaretlerine başlarken bir yandan da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Saha çalışmaları için sokakta olan, vatandaşların dertleriyle de dertlenen, vatandaşların her zaman yanında olan ve olmaya gayret gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde farklı mahalleler de belirlediği program dahilinde ev ziyaretlerinde bulunarak yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor.


Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Çeşitli sebeplerle hastalanan hemşehrilerimize fırsat buldukça evlerinde ziyaret ederek sohbet etme imkanı buluyoruz. Amacımız hasta ve hasta yakınlarına hem moral vermek hem de her koşulda yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bu anlamda ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Onları mutlu görmek tabii ki bizleri fazlası ile memnun ediyor. Biz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa, yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum" dedi.


Başkan Ertuğrul Çetin, hasta ziyaretlerinde gittiği evlerde hemşehrilerinin sıcak ilgisi ve sohbetleri ile karşılaşırken ailelerin minik fertlerinin sevgi dolu bakışları ile de enerji topladı.


Hasta ve hasta yakınları, Ertuğrul Çetin'in yapmış olduğu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, ilgilerinden dolayı da teşekkür etti. - ANKARA

Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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