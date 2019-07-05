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Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını kıydı

2 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilk nikahını kıyarak, Dilara Özoğlu ve Zafer Çınar çiftinin mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını kıydı, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilk nikahını kıyarak, Dilara Özoğlu ve Zafer Çınar çiftinin mutluluklarına ortak oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı. Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Dilara Özoğlu ve Zafer Çınar çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Çetin, genç çifte mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline verdi. Sürdürülebilir bir evliliğin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye dayandığını söyleyen Başkan Çetin, "Toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun bir tanesinin temelini bugün attık. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonraki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi.

Nikahlarını kıydığı genç çifte sandık muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye eden Başkan Çetin, ailelerle sohbet ederek anı fotoğrafı da çektirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Çınar, Güncel
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