Başkan Ertuğrul Çetin yetim çocukları unutmadı - Son Dakika

Başkan Ertuğrul Çetin yetim çocukları unutmadı

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Başkan Ertuğrul Çetin yetim çocukları unutmadı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Sosyal yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kapı kapı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, ilçedeki yetim çocukların gönüllerine dokunacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden 573 yetim çocuğa kıyafet yardımı yapılarak, oyuncak hediye edildi. Devam eden korona virüs salgını nedeniyle belirlenen program kapsamında yoğunluk oluşmaması için belirli saatlerde davet edilen aileler, beğendikleri elbiseleri seçerken çocukların kıyafet seçme sevinci yüzlerine yansıdı. Aileler ile ayrı ayrı ilgilenen müdürlük personeli, güler yüzlü tavırlarıyla çocukların yüreklerine dokundu. Bayram öncesi yapılan yardım nedeniyle Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür eden çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

"En büyük manevi kazanç yetim kardeşimizin duasında yer almak"

Kurban Bayramı'nın paylaşma ayı olduğunu ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik davranışların daha üst seviyelere çıkartılması gerektiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "İlçemizdeki yetim çocuklarımız bizim emanetimiz, emanetimize de en güzel şekilde sahip çıkmak istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar ne kadar mutlu olursa, ne kadar huzurlu olursa, bizler de geleceğe o kadar emin adımlarla yürüyebiliriz. Biz, yetimlere el uzatmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bayram öncesinde hediyelerini çocuklarımıza ulaştırarak bayramlarının bayram olmasını sağlamak istedik. Bir yetim kardeşimizin duasında yer alabilmek bizler için en büyük manevi kazanç olacaktır" dedi. - ANKARA

Pandemi Sosyal Destek, Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ertuğrul Çetin yetim çocukları unutmadı - Son Dakika
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