Başkan Ertük'ten deve güreşi festivali daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ertük'ten deve güreşi festivali daveti - Son Dakika

Başkan Ertük'ten deve güreşi festivali daveti

6 saat önce

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 9 Şubat Pazar günü ilçede düzenlenecek olan deve güreşi festivaline vatandaşları davet etti.

Başkan Ertük'ten deve güreşi festivali daveti, System.String[]

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 9 Şubat Pazar günü ilçede düzenlenecek olan deve güreşi festivaline vatandaşları davet etti.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 9 Şubat Pazar günü Kuyucak Deve Güreşi Arenası'nda deve güreşi festivali düzenlenecek. Deve güreşi festivali komite başkanı olarak Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve onursal başkan olarak Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un katılımlarıyla düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet eden Başkan Ertürk, "Kazasız, belasız, dostça ve kardeşçe bir güreş olmasını temennisi ile vatandaşlarımızı pehlivan develerin yer alacağı güreşimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kuyucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyayı bekleyen büyük tehlike, 'Kıyamet Buzulu' erimeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda Son dakika: Hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar paylaşıldı Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı! Talep patlaması yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ertük'ten deve güreşi festivali daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]