Son Dakika Haberleri: Başkan Ertürk, otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Ertürk, otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu

Başkan Ertürk, otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu

48 dakika önce

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, düzenlenen kahvaltılı programda otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu.

Başkan Ertürk, otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu, System.String[]

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, düzenlenen kahvaltılı programda otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Pınar ve Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Suat Çoban, Otistik ve Down Sendromlu çocuklar ve aileleriyle Pamukören Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.


Kuyucak Atatürk İlkokulu ve Cengiz Topel İlkokulu'nda eğitim gören ve Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ev ziyaretlerinde tespit edilen Down Sendromlu ve Otizmli çocuklar ve Kuyucak Belediyesi'nin Pamukören Sosyal Tesisleri'nde düzenlemiş olduğu kahvaltı programında bir araya gelerek, ailelerin kaynaşmaları sağlandı.


Kuyucak Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantalarının takdim edilmesinden sonra program sona erdi.


"Her şey çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek için"


Bu şekilde etkinliklerinin devamlı olarak yapıldığını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bu Özel çocuklarımızın ve ailelerimizin her zaman yanında olarak destek vermeye devam edeceğiz. Her şey çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için. Kahvaltı programımıza katılan özverili ailelerimize teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kuyucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:52:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ertürk, otizm ve down sendromlu çocuklarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]