Son Dakika Haberleri: Başkan Ertürk Seçim Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Başkan Ertürk Seçim Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

14 dakika önce

AYDIN (İHA) – AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 36 mahallede yürüttüğü seçim çalışmalarını sıkı bir programla ilerletiyor.

Başkan Ertürk Seçim Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 36 mahallede yürüttüğü seçim çalışmalarını sıkı bir programla ilerletiyor.

Her gün ayrı bir mahallede seçim çalışmalarını yürüten Başkan Ertürk, yapmış olduğu başarılı projelerini ve yapacak olduğu projelerini mahalle mahalle sakinlerine anlatıyor.

Kayranlı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Başkan Ertürk, Kayran Mahallesindeki çalışmalarını ve projelerini anlattı. Ertürk, "Eşit hizmet ilkesiyle bütün ilçe merkezi ve mahallelerinde ayrım gözetmeksizin aynı hizmetle aynı gayretle çalıştık. İlçemizde sosyal faaliyetlerimiz ve ilçemizi geleceğe taşıyan projelerimizle anında çözüm bulacağız. Belediyenin devam eden yatırımları ve çalışmaları kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Kayranlı vatandaşlar, mahallerinde yapılmış olunan projelerden hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirerek, Ertürk'e teşekkür ettiler.

Başkan Ertürk, Horsunlu'ya sosyal tesis müjdesi verdi

Başkan Ertürk, Horsunlu Mahallesi'nde yürüttüğü seçim çalışmalarında kendisine yöneltilen sorularla su deposu probleminin çözüm yollarını anlattı. Çok Amaçlı Sosyal Tesis yapım projesini halkla paylaşan Ertürk, içerisinde kültür merkezi yarı olimpik, yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası gibi gençlerin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlardan oluşacak olan sosyal tesisin müjdesini verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Horsunlu, Metin Ertürk, Kuyucak, Politika
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