Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek - Son Dakika

Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek

29.04.2021 10:05
Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2014 yılında kurulan Kuyucak Belediye Güreş Takımında mayo giyen ve büyük başarılara imza atarak milli takıma seçilen güreşçi kızlar Belediye Başkanı Metin Ertürk'ü ziyaret etti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2014 yılında kurulan Kuyucak Belediye Güreş Takımında mayo giyen ve büyük başarılara imza atarak milli takıma seçilen güreşçi kızlar Belediye Başkanı Metin Ertürk'ü ziyaret etti.

Kuyucak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kasım Meşe, Güreş Antrenörü Veli Eriş, milli takıma seçilen genç güreşçiler Ümmü Ay, Songül Kavrak ve Suna Durmaz, Belediye Başkanı Metin Ertürk'ü makamında ziyaret etti. Ekibin güreşçi kızları Kuyucak'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ederek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk sözü verdi. Başkan Ertürk, ziyaretlerinden dolayı ekibe çok teşekkür ederek, genç sporculara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ertürk, yaptığı konuşmada sporun hemen hemen her dalında ilçede büyük yatırımlar yaptıklarını ifade ederek gençlerin spora olan ilgilerini artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

"En büyük amacımız, gençlerimiz sporla iştigal etsin"

Milli takım kampında genç sporculara başarılar da dileyen Başkan Ertürk, şampiyonluk sözü veren sporculara tam destek verdiklerini ifade etti. "Kuyucak'tan da milli takıma girile biliniyormuş" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Ertürk, "Kuyucak Belediyesi Güreş Takımı olarak bizlere büyük gurur yaşattıkları için ekibimize ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz Milli Takıma katılma hakkı elde ettiler. 2014 yılından itibaren Kuyucak Belediyesi Güreş Takımı olarak çok büyük başarılara imza attılar. Biz elimizden gelen desteği bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da en üst düzeyde vermeye devam edeceğiz. Bizim buradaki en büyük amacımız, gençlerimiz sporla iştigal etsin. Spor yapsın. ve gelen nesillere örnek olsunlar. Kuyucak'tan da milli takıma güreşçi katıla biliyormuş. Seçilebiliyormuş. Bunları gençlerimiz, çocuklarımız görsün ve ablalarının izinden devam etsinler istiyoruz. Hakikaten bu son başarılar öncekilerde olduğu gibi bizleri çok gururlandırdı. Ben özellikle özel yaşantısından bile ödün vererek sizleri çalıştıran hocama özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere de yaşıtınız olan gençlere örnek olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah bahtınızı açık etsin" dedi. Başkan Ertürk, sporun hemen hemen her dalında ilçede büyük yatırımlar yaptıklarını da ifade ederek tüm yatırımların gençler için olduğunu belirtti.

"Çalışmalarımızın karşılığını aldık"

Çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade eden Güreş Antrenörü Veli Eriş, yaptığı açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu Avrupa ve Dünya şampiyonası milli takım belirleme müsabakalarında dereceye giren Kuyucaklı güreşçilerden gençler 62 kg'da Ümmü Ay 3. oldu. 5-27 Mayıs 2021 tarihleri arası Yalova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampı'na katılacak. Küçük Yıldız Kadınlar 42 kg'da Türkiye 2.'si olan Songül Kavak, 30 Nisan 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampı'na katılacak, Küçük Yıldız Kadınlarda 58 kg'da 3. olup, Büyük Yıldız Kadınlar'da da 3. olan Suna Durmaz'da Edirne'de yapılacak kampa katılacak. Milli Takım Sporcuları olarak elde etmiş oldukları başarıya göre de Avrupa Şampiyonası, akabinde 1 ay sonrası dünya şampiyonası şeklinde uluslararası arenada inşallah sporcularımızı göreceğiz. Bu konuda inançlıyız" dedi.

"Kuyucak, spor anlamında bir kültür merkezi olmaya aday"

Kuyucak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kasım Meşe de konuşmasında Kuyucak'ın her açıdan spor kültür merkezi olmaya aday bir ilçe olduğunun altını çizerek yapılan faaliyetleri dile getirdi. Meşe konuşmasında; "Kuyucak'ta özellikle dezavantajlı bölgelerde başkanımızın da destekleriyle spor faaliyetleri devam ediyor. Özellikle dezavantajlı pozisyonlarda Veli Hocamızın uhdesinde yapılan güreş çalışmalarımızın sonucunda kızlarımızdan gerçekten bu zamana kadar elde edilmemiş bir başarı elde ettik. Bu başarıların devamının geleceğine çok inanıyoruz. Başkanlığımızın önderliğinde Kuyucak'ta tesis olarak yatırımlarımız da devam ediyor. Sporun özellikle dezavantajlı olan pozisyonlardaki öğrencilerimize ulaştırılması, onların öncelikle vizyon olarak sporu bir kültür haline getirmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yerel yönetimlerden diğer yönetimlere kadar desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığımız bize her anlamda destekliyorlar. İnşallah başarıların geleceğini umut ediyoruz. Kuyucak'ta sadece güreş değil badminton, halter, masa tenisi gibi farklı branşlarımız da var. Bunlarda giderek yaygınlaşıyor. Önümüzdeki dönemlerde bunlardan da başarı yakalayacağımıza inanıyoruz. Kuyucak, spor anlamında bir Kültür Merkezi olmaya aday bir ilçemiz. İnşallah çalışmalarımız bu ölçüde devam edecek" dedi.

Konuşmaların sonunda başarılı güreşçiler hep birlikte Türkiye ve Avrupa şampiyonluğunu Kuyucak'a getirecekleri sözünü verdi. - AYDIN

Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek
Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek
Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek
Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek
Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek
Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek

Hisarcık, Kuyucak, Güreş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ertürk'ten milli sporculara destek - Son Dakika Spor


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