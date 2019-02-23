Son Dakika Haberleri: Başkan Ertürk'ten Pazaryeri ve Esnaf Ziyareti

Başkan Ertürk'ten Pazaryeri ve Esnaf Ziyareti

41 dakika önce

AYDIN (İHA) – AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Ertürk'ten Pazaryeri ve Esnaf Ziyareti, System.String[]
AYDIN (İHA) – AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Kuyucak Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tırkaz ve meclis üyeleri pazaryeri alıcı ve satıcı vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Pazar tezgahlarını dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Ertürk'e halk yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Ertürk, vatandaşlara hayırlı işler dileyerek, "Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelip onları dinleyerek bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Kuyucak'a değer hizmetler üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz . Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek halkın her zaman arasında olmaya çalıştığını kaydeden Ertürk, "Her fırsatta halkımız ile iç içe olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve onlardan gördüğümüz ilgi karşısında mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:34 Kaynak: İHA

Kuyucak, Pazaryeri, Güncel
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