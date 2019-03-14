Son Dakika Haberleri: Başkan Ertürk'ten Sağlık Çalışanlarına Tıp Bayramı Ziyareti

Başkan Ertürk'ten Sağlık Çalışanlarına Tıp Bayramı Ziyareti

1 saat önce

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve Meclis üyeleri ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Başkan Ertürk'ten Sağlık Çalışanlarına Tıp Bayramı Ziyareti, System.String[]
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve Meclis üyeleri ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Kuyucak Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarını bu anlamlı günde ziyaret ederek Tıp Bayram'ını kutlayan Ertürk, "Karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen, Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım" dedi.

Halk sağlığı için gece gündüz demeden görevini layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarının toplumdaki yeri ve önemine değinen Başkan Ertürk, "Tüm sağlık çalışanlarına özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Oktay Bay ve hastane hekimleri Başkan Ertürk'e yapmış oldukları ziyaret için teşekkürlerini dile getirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

14 Mart, Devlet Hastanesi, Kuyucak, Tıp Bayramı, Güncel
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