Başkan Ertürk ve Belediye Başkan Adayı Oğuz Gençlerle Buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Ertürk belediye başkanlığı süresince gençleri katılımcı yönetim anlayışlarının merkezine koyduklarını söylerken, Oğuz da 31 Mart seçimlerinde gençlerden destek istedi.



Başkan Ertürk ve Başkan Adayı Oğuz, AK Parti Kahramankazan İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen akşam yemeğinde gençlerle bir araya geldi. Ertürk ve Oğuz, yemeğin ardından gençlerle sohbet ederek, 31 Mart seçimlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ertürk, 2004 seçimlerinde 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçildiğini anımsatarak, 15 yıllık belediye başkanlığı süresince katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve gençlerle birlikte çalışmayı bu anlayışın merkezine koyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin gençlere ve gençliğe ayrı bir önem verdiğini ifade eden Ertürk, "Bu kapsamda ürettiğimiz hizmetlerimizi ve projelerimizi hep gençlerle birlikte hayata geçirdik. Gençlere yönelik önemli projelere imza attık. Bundan sonra da desteklerinizle inşallah 31 Mart'ta bayrağı devredeceğimiz Serhat Oğuz kardeşimizle birlikte bu projeler sürecek" diye konuştu.



Oğuz ise, Kahramankazan'da yıllarca öğretmenlik ve son olarak da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığını ifade ederek, "Çalışma hayatım boyunca öğrencilerimle hep iç içe oldum. Onlardan aldığım enerji ve azimle çalışmalarımı sürdürdüm. İnşallah 31 Mart'ta göreve geldiğimizde gençliğe yönelik projeleriyle adından söz ettiren Kahramankazanımızda bu projelerimizi daha da geliştirerek artıracağız, bu alanda önemli projeler üretmeye devam edeceğiz. Siz sevgili gençlerin 31 Mart'ta desteğinizi istiyorum. İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.



Oğuz ve Ertürk, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Kahramankazan Şubesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA

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