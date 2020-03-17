Başkan Eryılmaz: "Çevre yolunun açılmasıyla trafik rahatlayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Eryılmaz: 'Çevre yolunun açılmasıyla trafik rahatlayacak' - Son Dakika

Başkan Eryılmaz: "Çevre yolunun açılmasıyla trafik rahatlayacak"

6 saat önce

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Başkan Eryılmaz:

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulundu.


Samandağ Belediyesi ekipleri çevre yolunun kısa süre içerisinde bitirilebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Çevre yolunun ara verilerek yapılmasına karşı rantabl çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Başkan Eryılmaz, Vali Rahmi Doğan ve ilgili yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Başkan Eryılmaz, "Trafik sorunu yaşayan ilçemiz, çevre yolunun açılmasıyla rahat bir nefes alacak. Asfaltlama çalışmasının önündeki engel kalktıktan sonra Temmuz ayına doğru asfaltlama çalışmasını yapmayı planlıyoruz. Valimiz Rahmi Doğan'ın girişimi ile yapımını hızlandırması ve ilgilenmesi bizim için memnuniyet vericidir. Valimize, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne ilgilerinden ve emeklerinden dolayı Samandağ halkımız adına çok teşekkür ediyoruz. Turizmin gelişimine yönelik hazırladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde, çevre yolunun önemi kat be kat artacak. Çalışmaları yerinde inceledik. Bugün itibari ile drenaj kanalları üzerinde fore kazıkları çakılıyor. Her iki drenaj kanalı üzerinde bu çalışma gerçekleşecek. Bu şekilde çevre yolunun en önemli aşaması bitmiş olacak" dedi. - HATAY

Rahmi Doğan, Samandağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi         
17:53
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi         
17:38
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi         
16:26
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:05:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Eryılmaz: "Çevre yolunun açılmasıyla trafik rahatlayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]