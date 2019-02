Başkan Erzi, "Birlikte Başardık, Birlikte Güçlüyüz"

Sağlık Sen Balıkesir Şubesi, 2019 yılının ilk divan programı, "Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz" sloganıyla geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Sağlık Sen Balıkesir Şubesi, 2019 yılının ilk divan programı Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Divan programına Sağlık Sen İlçe Temsilcileri, Sağlık Tesisi Temsilcileri ve delegeler katıldı. Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, açılış konuşmasına Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan'ı anarak başladı. Başkan Erzi, "Mehmet Akif İnan ağabeyimizin 'Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri' dediği gibi bizimde sendikal mücadelemizin elbisesi de, ruhu da vefadır" dedi.



"Bayrağı daha ileriye taşımak istiyoruz."



Geride kalan seçim sürecine de değinen Başkan Erzi, "Bayrağı hep daha ileriye taşıma amacıyla, sizlerle beraber seçim sürecine girdik. Bu süreçte ufak tefek olumsuzluklar olmasına rağmen, kişiliğimizden ve samimiyetimizden ödün vermeyerek, her zaman yapıcı, herkesi kucaklayıcı, gönüllere dokunabilen, kimseyi küstürmeyen, kimseyi ötekileştirmeyen olmaya çalıştık. ve 3 Kasımda yapılan olağan kongremizde teveccühlerinizle yönetimi devraldık" diye konuştu.



"Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz."



Destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Başkan Erzi, bütün delegeleri ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini dile getirdi. Erzi, "Birlikte başardık, birlikte başaracağız, birlikte güçlüyüz. Biz mücadelemizi bırakmadık. Yola çıktığımız günkü heyecan ve şevkle sıkılmadık el, dokunulmadık yürek, sahip çıkılmadık bir üye, gezilmedik ve gidilmedik bir nokta bırakmayacağız,sorunlara çözüm odaklı yaklaştık, yaklaşmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Sağlık çalışanlarımızın mutluluğu ve refahı için kırmızı çizgilerimiz var."



Katıldıkları her platformda sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli caydırıcı yasal düzenlemelerin ivedilikle düzenlenmesi gerektiğini dile getirdiklerine dikkat çeken Başkan Erzi, sağlık camiasının yaşadığı sorunlara da değindi. Erzi, "Döner sermayedeki adaletsizliğin acilen düzeltilerek personeller arasında adaletin tesis edilmesi, 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece 4 branşa değil de tüm kamu görevlilerini kapsaması, enflasyon ve zam oranlarının sağlık çalışanlarını memnun etmediğini ifade ederek seyyanen %10 zam verilmesi gerektiğini, yıpranma payının içinin daha da doldurulması gerektiği gibi sorunlarımızı hep haykırdık ve her zaman ana sorunlarımız, kırmızı çizgimiz oldu. Hak ettiğimiz haklarımızı alıncaya kadar da haklı mücadelemiz sürecektir" dedi.



"Ne aldatan ne de aldanan olduk"



Ana sorunların dışında il genelindeki sağlık personelinin eksiklikler konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Erzi, "Taleplerimizi ve çalışmalarımızı hem vekillerimize, hem bürokratlarımıza, hem de Ankara Genel Merkezimize zaman içinde ilettik ve takipçisi olduğumuzu belirtmek isterim.Kısacası sahada da masada da üyelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerini savunduk. Ne aldatan olduk ne de aldanan. Bugüne kadar çözülemez denilen çoğu sorunu Memur Sen ve Sağlık Sen çözmüştür.Her zaman şöyle düşünüyoruz .Aldatan sendikacılık yaparak üyelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın güvenini kaybetmektense yetkiyi kaybetmeyi yeğleriz. Bu anlayışla dün dosdoğruyduk, yarın da dosdoğru olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Divan toplantısında her temsilciye tek tek söz verilerek istişarelerde bulunuldu. Ayrıca divanda bütün temsilcilere 'Temsilci Belgeleri' takdim edildi. - BALIKESİR

